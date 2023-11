Die Perspektive für mehr Windkraftanlagen auf Gemeindegebiet und die Aussicht, damit auch noch Geld verdienen zu können, hat etliche Menschen aus Heroldstatt derart elektrisiert, dass sie in Scharen zur Infoveranstaltung im Karl-Ehrmann-Saal der Berghalle strömten.

Die gute Nachricht: Es sollen möglichst viele vom Windenergieausbau in Heroldstatt profitieren. Die weniger gute Nachricht: Die Gemeinde hat so gut wie keine weiteren Einflussmöglichkeiten. Die Planungshoheit liegt beim Regionalverband Donau-Iller.

Clemens Künster vom gleichnamigen Stadtplanungsbüro unterstützt die Gemeinde Heroldstatt und erklärt, worum es überhaupt geht: Das Land Baden-Württemberg hat im Windenergieflächenbedarfsgesetz festgelegt, dass bis spätestens 31. Dezember 2032 1,8 Prozent der Landesfläche mit Windenergieanlagen ausgestattet beziehungsweise dafür ausgewiesen sein muss.

Schafft es ein Regionalverband nicht, das 1,8-Prozent-Ziel zu erreichen, dann wird der Bau von Windenergieanlagen quasi überall möglich. Clemens Künster

Der Hintergrund: Nachdem in den vergangenen Jahren auf kommunaler Ebene wenig bis nichts in Sachen Windenergie geschehen war, nimmt das Land nun die übergeordneten Einheiten, also die Regionalverbände in die Pflicht. Im Fall von Heroldstatt und der anderen Gemeinden des Alb-Donau-Kreises ist dies der Regionalverband Donau-Iller, dem zudem auch bayerische Gemeinden angehören, was die Sache nicht einfacher macht.

Trotzdem seien die Folgen klar, sagt Künster: „Schafft es ein Regionalverband nicht, das 1,8-Prozent-Ziel zu erreichen, dann wird der Bau von Windenergieanlagen quasi überall möglich.“ Wo umgekehrt das Flächenziel erreicht wird, dort sind Windenergieanlagen dann nur innerhalb der ausgewiesenen Flächen möglich.

„Keine Mitsprachemöglichkeit bei Flächenauswahl“

Um solche Flächen zu definieren, hatte der Regionalverband die Gemeinden angefragt, diese anhand erster Untersuchungen grob auszuweisen. Im Fall von Heroldstatt kamen drei „Gebiete“ in Frage: Nord, Ost und Süd, wobei die südlichen Flächen nachrangig priorisiert wurden. Das war der vorerst einzige Anlass, bei dem eine Gemeinde sich direkt einbringen konnte.

Die ernüchternde Erkenntnis für mich war, dass die Gemeinde keine große Mitsprachemöglichkeit hat bei der Auswahl der Flächen. Michael Weber

Seither verfeinert der Regionalverband die Flächen weiter, schließt beispielsweise Zonen für Militärflugzeuge oder Umweltschutzbelange aus und schaut auch, wo da die Windausbeute besser wäre. Das ist ein Prozess, bei dem teils mehrmals pro Monat neue Pläne erstellt werden. Man spreche derzeit von einem „Suchraum“, sagt Künster, der zur Zeit des Infoabends rund 7,5 Prozent der Heroldstatter Gemeindefläche umfasse. Was aber keineswegs bedeutet, dass diese Fläche einmal mit Windrädern bebaut wird ‐ im Gegenteil. Sie wird immer kleiner werden, bis der Regionalverband die Planung abgeschlossen hat.

Künster erklärt: „Der Regionalverband ignoriert Eigentumsverhältnisse komplett.“ Und er sagt mit Blick auf die immer feiner werdende Planung: Niemand weiß heute, wo genau die Planungen bis 2025 landen werden.“ Später sagt der Heroldstatter Schultes Michael Weber: „Die ernüchternde Erkenntnis für mich war, dass die Gemeinde keine große Mitsprachemöglichkeit hat bei der Auswahl der Flächen. Nun müssen wir aus der Situation das beste für die Gemeinde machen.“

Künster erklärt das den Bürgerinnen und Bürgern so: „Sie können ihrem Gemeinderat nicht sage, diese oder jene Fläche wollen sie nicht.“ Sehr wohl aber könne jeder und jede Betroffene Eingaben im Regionalplanverfahren machen.

Jeder von Ihnen ist eingeladen, Teilhaber einere Windkraftanlage zu werden. Ersah Öztürk

„Versiegelte Fläche muss zurückgebaut werden“

Es soll aber eine Möglichkeit geben, dass Heroldstatter von möglichen kommenden Windkraftanlagen profitieren ‐ wenn sie Grundbesitz in einer der Suchkulissen haben oder indem sie sich in eine oder mehrere Anlagen einkaufen. Ersah Öztürk ist Geschäftsleiter der Erneuerbare Energie-Sparte der Firma Schöller SI, welche den Bau der Anlagen federführend anstoßen soll.

Er sagt: „Jeder von Ihnen ist eingeladen, Teilhaber einere Windkraftanlage zu werden.“ Privatpersonen könnten sich über eine Genossenschaft beteiligen oder auch über den direkten Kauf von Anteilen. Grundstückseigentümer in den nördlichen und südlichen Potentialgebieten sollen über eine Pool-Lösung profitieren. Mit ihnen schließt die Firma Schöller Pachtverträge ‐ was nicht heißt, dass genau dort einmal ein Windrad stehen wird.

Erst wenn klar ist, wo ein Windrad am wirtschaftlichsten und für Natur und Mensch am wenigsten schädlich betrieben werden kann, geht es an den Bau. Das wird wohl noch bis 2025 dauern. Aber Öztürk erklärt: „Wir brauchen ja auch noch Flächen für Kabel und Zuwegungen und so weiter.“ Und während alle die gleiche Pacht bekommen, sollen Grundstückseigentümer, deren Fläche durch das Betonfundament einer Windkraftanlage versiegelt wird, noch eine Kompensation dafür erhalten.

Pro Anlage rechnet er mit einem Flächenverbrauch von etwa 0,7 Hektar, was in etwa der Größe eines Fußballfeldes entspricht. Öztürk versichert: „Die versiegelte Fläche muss zurückgebaut werden. Es muss von Anfang an Geld zurückgelegt werden, damit der Rückbau gesichert ist.“ Aber bis es so weit ist, muss erst mal der Regionalplan fertig sein.