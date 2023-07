Kraft, Ausdauer und Willensstärke sind entscheidend, um beim wahrscheinlich härtesten Hindernislauf auf der Schwäbischen Alb über die Ziellinie zu gelangen. Den X–treme Battle hat vor zehn Jahren Florian Beinlich, der heute einer der Vorstände des SC Heroldstatt ist, nach Heroldstatt gebracht.

Empfohlene Artikel Heroldstatt Netto eröffnet modernisierte Filiale in Heroldstatt q Heroldstatt

Wegen der zweijährigen Coronapause ist es das achte herausfordernde Laufevent, das am Samstag im Rahmen der Heroldstatter Sportwoche startete. Aber wahrscheinlich waren die Wetterbedingungen in den vergangenen Jahren nie so hart, wie an diesem Samstag. Christoph Schneider spricht mit Florian Beinlich, der ein Resümee des Extremlaufs 2023 zieht.

Florian, wie viele Läuferinnen und Läufer sind denn dieses Jahr an den Start gegangen?

Es waren in diesem Jahr rund 300 Läuferinnen und Läufer.Wie in den vergangenen Jahren hatten wir auch einige Absagen von Menschen, die sich online gemeldet hatten aber es gab heuer auch etliche Nachmeldungen, sodass wir auf diese sehr gute Zahl der Teilnehmenden gekommen sind.

Aber mal ehrlich: Der Samstag war der heißeste Tag des Jahres bisher. Ist ein Hindernislauf bei gefühlten 35 Grad Celsius wirklich eine gute Idee?

Ja, das Wetter war dieses Jahr wirklich brutal. Zum ersten Mal konnte ich am Samstag auch nicht selbst mitlaufen wegen einer zurückliegenden Knie–OP Aber umso mehr ziehe ich absolut meinen Hut vor jeden Läufer und Läuferin die das Ding gefinisht haben, es also über die Ziellinie schafften. Das ist einfach eine Wahnsinnsleistung, egal wie viel Zeit sie gebraucht haben.

Es gab also auch welche, die abgebrochen haben?

Ja, der Parcous ist zwar darauf ausgelegt, Spaß zu haben, erfordert aber auch eine gewisse Grundfitness und Ausdauer. Er soll die Leute aber nicht kaputt machen und es gab auch viele Stationen mit Wasser und Helfer vor Ort. Aber der Kurs ist hart und dieses Jahr waren die Bedingungen einfach härter. Wie hart es wirklich war, zeigt auch, dass es jedes Jahr immer wieder einige gibt, die es nicht übers Ziel schaffen, obwohl sie alles geben. Aber auch ihnen gebührt mein größter Respekt. Vielleicht schaffen sie es ja im nächsten Jahr?

Empfohlene Artikel Das wünschen sich Laichinger Bürger Arbeitsgruppe Innenstadt stellt fest: In Laichingen besteht Handlungsbedarf q Laichingen

Apropos Helfer vor Ort: Wer hat denn heuer geholfen?

Wenn man mal die ganze Heroldstatter Sportwoche betrachtet, von der der X–treme Battle nur ein Teil ist, müssen wir die Feuerweher nennen, das THW, und sämtliche Menschen aus Heroldstatt aus den Vereinen, das war schon eine Riesenleistung.

Ich möchte Ihnen sagen: Ohne euch wäre der Battle niemals möglich gewesen. Florian Beinlich

Alleine am Tag des Battle waren sicherlich über 100 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Und auch denen gebührt größter Dank und größter Respekt, dass sie den Event bei der Hitze und unter den Bedingungen mit möglich gemacht haben. Ich möchte Ihnen sagen: Ohne euch wäre der Battle niemals möglich gewesen. Vielen Dank!

Für manche ist der X–treme Battle eine Fun–Veranstaltung, andere nehmen den Hindernislauf sehr ernst und wollen gewinnen. Wer hat denn nun gewonnen?

Die Siegerlisten kann man im Netz unter x–tremebattle.de einsehen. Aber im Endeffekt sind alle Sieger, die sich getraut haben da mitzumachen.

Sind denn nur die Erwachsenen gelaufen?

Nein, beim Kids–Battle am Sonntag sind knapp 200 Kinder angetreten — bei moderaterem Wetter übrigens. Das war eine sehr schöne Veranstaltung und hat richtig viel Spaß gemacht.

Ich freue mich aufs nächste Jahr und hoffe, dort wieder selbst mitlaufen zu können. Florian Beinlich

Allgemein möchte ich feststellen, dass das wieder eine richtig tolle und rundum gelungene Sportwoche in Heroldstatt in diesem Jahr war. Ich freue mich aufs nächste Jahr und hoffe, dort wieder selbst mitlaufen zu können.