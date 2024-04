Displaygehäuse, Filtersysteme oder fertigmontierte Baugruppen für die Elektro- und Luftfahrtindustrie - die moderne Welt ist ohne Kunststoffe unvorstellbar. Vor allem sogenannte hochtechnische Polymere kommen in der Industrie immer mehr zum Einsatz. Das beobachtet Steffen Autenrieth, der Chef der gleichnamigen Firma aus Heroldstatt, die auf das Verarbeiten dieser Kunststoffe spezialisiert ist, und teilt das in einer Pressemitteilung mit.

Firma strebt zehn Millionen Euro Umsatz an

Seit Jahren wächst der Kunststofftechniker nach eigenen Angaben jährlich um rund fünf Prozent. 2024 strebt die Firma mit aktuell 50 Beschäftigten einen Umsatz von 10 Millionen Euro an, der Vorjahresumsatz lag bei rund 8,8 Millionen Euro. Bemerkenswert: Vor einer Dekade lag der Umsatz noch bei einem Drittel des heute angepeilten Ziels, heißt es in der Mitteilung.

Grundlage für das kontinuierliche Wachstum seien unter anderem Werkzeugverlagerungen. „Vor allem, weil Wettbewerber keine Nachfolger finden, suchen sich Unternehmen neue Spritzgießspezialisten“, erklärt Autenrieth.

Und da kommen die Heroldstätter ins Spiel. Mehrere hundert Werkzeugübernahmen verzeichnet die Firma in den zurückliegenden Jahren. 2023 waren es 31 Bestandswerkzeuge, die 1A Autenrieth übernommen hat. Wobei diese meist im Eigentum der 100 Kunden bleiben, die aus verschiedenen Industrien und alle aus Süddeutschland stammen. Kunststoffversteher Steffen Autenrieth nutzt sie, um im Kundenauftrag Produkte herzustellen: vom Kofferablagegriff im Flugzeug bis zum Clipelement für den Ladenbau oder Bauteile für die Brillenglas-Produktion.

Tätigkeit in Arbeitskreis für Digitalisierung und Energie

Größter Hemmschuh für das Wachstum ist wie überall der Fachkräftemangel. Derzeit sucht das Unternehmen Facharbeiter. Darunter zwei Auszubildende zum Kunststofftechnologen für Spritzguss. In der Vollversammlung der Ulmer IHK ist Chef Steffen Autenrieth zudem tätig, genauso wie in deren Arbeitskreisen Digitalisierung und Energie. Beides sind Felder, in die das Unternehmen massiv investiert.

So wurde vergangenes Jahr die bestehende Photovoltaikanlage auf dem Werksdach mit einer Leistung von 232 um weitere 63 Kilowatt-Peak erweitert. Dieses Sonnenkraftwerk ist an der Gebäudefassade montiert. Mit beiden PV-Anlagen deckt das Unternehmen 20 Prozent des jährlichen Energiebedarfs von 1,3 Gigawatt und spart damit mehr als 130 Tonnen CO₂.

Spezialmaschinen brauchen viel Energie

Die Energie verschlingen die Spezialmaschinen, die das Unternehmen einsetzt. Darunter Trocknungs-, Temperier- und Schmelzanlagen, die mit bis zu 450 Grad Celsius arbeiten. Zum Vergleich: Standardmodelle sind im Temperaturspektrum bis circa 350 Grad aktiv. Durch den Einsatz der Spezialanlagen ist 1A Autenrieth in der Lage, besagte hochtechnische Polymere zu verarbeiten. Deutschlandweit zählt sich Steffen Autenrieth daher zu den Top-Drei Kunststoffverarbeitern in seiner mittelständischen Betriebsgröße.

„Das macht uns attraktiv für etliche Firmen“, sagt der Chef. Denn Autenrieth deckt die gesamte Prozesskette ab. Von der Simulation über virtuelle Messtechniken und KI-gestützte Kamera- sowie Sensortechnik, organisiert das Unternehmen seine Produktion vollautomatisch. Dabei setzt Autenrieth auf Datenhoheit bei allen Produktionsschritten. Dank neuem CAD-System stellt die Firma zwei- und dreidimensionale Zeichnungen aller Bauteile selbst her, prüft die Produktdaten auf Toleranzmitte und ob Wanddicken homogen sind. Zudem erstellt sie Füll- und Verzugsanalysen und simuliert den Spritzgießprozess. „Durch diese Optimierungsschritte entfallen Probeläufe an der Maschine“, sagt Autenrieth. Das spare Ressourcen und Energie.

Halbe Millionen für neue Technologien

Um Wettbewerbsvorteile zu sichern, investiert Autenrieth jährlich eine halbe Million Euro in neue Technologien. Für 2024 stehen eine zusätzliche Spritzgussanlage sowie eine Laserbeschriftung auf der Liste. Damit wächst der Maschinenpark auf 26 Spritzgießanlagen und drei 3D-Drucker über die jährlich 365 Tonnen Granulat laufen, um daraus rund 41,5 Millionen Bauteile zu fertigen.

Auch das Forschungsprojekt Rebar Reinforcement, das Aluminium durch Kunststoffbauteile ersetzt, wird weiter vorangetrieben und auf Fachmessen präsentiert. 2023 wurde Autenrieth erneut als Top100-Innovator ausgezeichnet. Dieses Jahr ist die Firma als Arbeitgeber der Zukunft 2024 prämiert. Schlussendlich steht aktuell eine Werkserweiterung an. Läuft alles nach Plan, sollen im Herbst die Bagger kommen. Die bestehende Produktionshalle wird um einen Neubau ergänzt.