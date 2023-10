Herbstwanderung Jahrgang 1957

Endlich war es wieder soweit. Nach vierjähriger Zwangspause durch Corona konnten wir am vergangenen Samstag unsere Herbstwanderung durchführen. Treffpunkt war am Museum in Ehingen. Stolze 22 Mitglieder hatten sich angemeldet. Dann ging es nach Schmiechen. Bei bestem Wetter wanderten wir rund um den Schmiechener See. Für die, die nicht so gut zu Fuß waren, gab es eine kleinere Runde. Bei einem gemütlichen und auch lustigen Kaffeeklatsch und anschließendem Vesper ließen wir gemeinsam den Tag ausklingen. Für alle teilnehmenden Jahrgänger wieder ein schöner, geselliger Abschluss für dieses Jahr.

