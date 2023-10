Ausstellung mit 52 von Kindern bunt bemalten Scheiben

Während der Sommerferien haben Biggi und Friede Betz vom Betzhof in Herbertshofen Kinder bis zwölf Jahre eingeladen, Baumscheiben zu bemalen und damit kleine Preise zu gewinnen. Seit einigen Tagen ist die „Ausstellung der 52 bemalten Scheiben“ vor dem Betzhof zu sehen.

„Wir haben einen Schwartenzaun angebracht und die tollen, bunten Baumscheiben drangeschraubt“, freut sich Biggi Betz. Nach dem Auslichten der Bäume am Betzhof und angesichts der vielen Baumscheiben sei die Idee des Malwettbewerbs entstanden, erzählt Friede Betz. Insgesamt holten 52 Kinder mit ihren Eltern eine Baumscheibe im Betzhof ab und lieferten das bemalte Kunstwerk zurück. Zwei Frauen, eine Künstlerin und eine Müllerin, übernahmen die Aufgabe der Jury und verteilten die Preise.

„Bei uns ist jedes Kind ein Sieger“, sagt Biggi Betz und betont, dass „alle Baumscheiben am knapp 22 Meter langen Zaun ausgestellt sind“ und auf jedes Kind eine Überraschung wartet. Die Siegerscheibe wurde von der fünfjährigen Marie gemalt. Sie wird in den nächsten Tagen zum Betzhof kommen, um im Ernteeinsatz, gemeinsam mit Biggi und Friede Betz, ihren eigenen bunten Obst- und Gemüsekorb pflücken. „Es freut uns echt, dass unser kleines Ferienprogramm so gut ankam“, sind sich die beiden Betzhof-Betreiber einig. Der Hofverkauf im Betzhof findet jeden Mittwoch von 16 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr statt. Die „Kunstausstellung am Schwartenzaum“ kann jederzeit besichtigt werden.