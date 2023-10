Die Schüler der dritten und vierten Klasse der Grundschule Berg haben im Rahmen des landesweiten Programms „Helfen macht Schule“ die Abteilung Berg der Freiwilligen Feuerwehr Ehingen besucht.

Organisiert wurde die Aktion von der Jugendfeuerwehr Ehingen-Pfarrei, welche von weiteren Kameraden aus den Einsatzabteilungen Berg und Kirchbierlingen unterstützt wurden.

In Gruppen durchliefen die rund 50 Schüler insgesamt acht Stationen, in denen sie lernten, sich in Notsituationen sicher und kompetent zu verhalten. Dabei durften die Mädchen und Jungen unter anderem selbst Hand anlegen und mit einem Strahlrohr ihr Geschick beim Löschen eines Spielhäuschens unter Beweis stellen. Außerdem lernten sie, einen Notruf sicher abzusetzen und sich im Brandfall korrekt zu verhalten. Mit Beispielen wurde veranschaulicht, wann Feuer ein Freund ist und uns nützen kann und wann es uns als Feind gefährlich wird. Das beaufsichtigte Entzünden einer Kerze rundete die Aktion ab.

Neben den Tätigkeiten der anderen Hilfsorganisationen stellten die Kameraden noch verschiedene Gerätschaften und vier Fahrzeuge vor, welche für diesen Zweck vor Ort waren.

Zum Abschluss erhielten alle Grundschüler in Form eines Kurzfilms Einblick in die Arbeit der Jugendfeuerwehr und bekamen eine Urkunde sowie ein Ausmalbild überreicht.

Die Feuerwehr verabschiedete die Schüler dann noch mit Martinshorn und Blaulicht, während sie sich auf dem Weg zum Bus machten.