Heimat und Museumsverein Rottenacker plant Bilderausstellung

Beim Museums - und Heimatverein Rottenacker sind nach längerer Zeit wieder alle Posten in der Vorstandschaft besetzt. Bei den Wahlen wurde der dritte Vorsitzende Bruno Haaga in seinem Amt bestätigt, Manuela Heine, die im letzten Jahr das Schriftführeramt übernommen hatte, wurde ebenfalls turnusgemäß wiedergewählt. Thomas Kramer komplettiert als Beisitzer die Vorstandschaft, nachdem dieses Amt länger vakant war. Im vergangenen Jahr waren im Museum die Ausstellungen „100 Jahre TSG-Fußball“ und im Herbst eine Krippenausstellung zu sehen. 287 zahlende Besucher fanden den Weg ins Museum, darunter fünf aus Amerika, die sich auf die Spuren ihrer Vorfahren aus Rottenacker begaben. Vorsitzender Hermann Huber konnte im Sommer den 11000. Museumsbesucher ehren. Die von Sieglinde Hertenberger geführte Kasse schloss mit einem positiven Ergebnis ab. Bürgermeister Karl Hauler schlug vor, dass der Verein im neuen Seniorenzentrum Vorträge anbietet, in denen den Bewohnern der Ort und seine Geschichte nähergebracht werden. Weiter sind Überlegungen im Gange, die Museumsfassade zusammen mit dem Rathaus neu zu streichen. Er freute sich mit dem Verein, dass die Vorstandschaft wieder komplett ist und hofft, dass weitere junge Leute sich für die Geschichte des Ortes interessieren und im Verein mitarbeiten. Für dieses Jahr ist eine Bilderausstellung mit Bildern aus dem Fundus des Vereins sowie Bildern von Rottenacker Künstlern geplant. An den Wahlsonntagen 9. Juni und 13. Oktober organisiert der Verein wieder den beliebten Kunst- und Handwerkermarkt um Rathaus und Museum. Ab April hat das Museum jeden 1. und 3. Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr geöffnet, Gruppen werden nach Anmeldung auch außerhalb der Öffnungszeiten durchs Museum geführt.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.