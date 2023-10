Mit Taktstock und Kesselfleisch

Ein fröhliches Fest mit Musik und Metzelsuppe hat sich am Sonntag auf der „Tollmaid“ eingestellt. Sofort volle Besucherreihen zeigten sich zum Frühschoppen bei der diesmal auf einen Festtag verkürzten Sichelhenke. Den musikalischen Rahmen gestalteten ausschließlich den gesamten Tag über die verschiedenen Kapellen vom Musikverein Allmendingen unter Führung ihres Hausener Vorsitzenden Joachim Keller. Der Vorsitzende reihte sich mit seiner Tuba dann selbst auch zum Spiel des Festausklangs mit der kleinen Besetzung der Hauptkapelle unter Leitung von Dirigent Markus Osmakowski in das aktive Musikantenspiel ein.

Kesselfleisch war nach dem Mittag ausverkauft. Schätzungsweise 1000 Mahlzeiten der Metzelsuppe seien dabei über den Tresen gegangen. Zu kaufen gab es aber unter anderem noch Blutwürste mit Sauerkraut und Jägersteak sowie unterschiedliche Grillwürste. Zahlreiche Kuchen wurden verkauft, nachdem jeder Musiker grundsätzlich, so Keller, ein Backwerk für den Verkauf mitzubringen hatte. Der Frühschoppen war von der Veteranenkapelle mit Dirigent Alwin Bühner gestaltet worden. Nach dem Mittag folgten als junge Festmusikanten die Mädchen und Jungen des Vororchesters, geleitet von Nadja Enderle.

Zur Kaffeezeit übernahmen an die Kollegen des Gemeinschaftsjugendorchesters. Dadurch stellten sich Musikerinnen und Musiker vom MV Allmendingen mit ihren Alterskollegen vom MV Grötzingen ein und sorgten für gute Stimmung. Hierbei schwang Dirigent Dominik Rewitz den Taktstock und führte die Jungen und Junggebliebenen, denn etwas versteckt hinter der farbenfrohen Herbstdekoration der Bühne saß Musikveteran Alwin Bühner mit seinem Instrument in der Reihe der Tenorhörner und wirkte im Spiel des Nachwuchses mit. Sie spielten zum Beispiel den beschwingten Titel „Holiday in Rio“, das fröhliche Stück „Der Märchenkönig“, eingangs den Marsch „Auf zum Start“ und nicht zuletzt die „Kuschelpolka“, was Zugabe-Rufe auslöste. Am Nachmittag stellte sich sogar noch Sonnenschein zum Fest ein, was besonders den Kindern vor dem Schuppen beim Klettern auf der Strohballenburg gefallen konnte.