Standesamt in Hausen soll schließen

Die von der Bürgermeisterrunde innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen (VG) angestoßene Einrichtung eines Verbandsstandesamts wurde am Montag vom Gemeinderat einstimmig gutgeheißen. Auch die digitale Ansteuerung der Sirene fand im Gremium Anklang.

Die Bildung eines Verbandsstandesamts ist derzeit eines der Topthemen in den Gemeinderatssitzungen bei den Kommunen in der VG. Für Gemeinden, die sich für die Teilnahme an der Neugründung entscheiden, geht dies einher mit dem Beschluss, den eigenen Standesamtsbezirk aufzuheben. Auch Bürgermeister Hans Rieger plädierte für die Bildung eines Verbandsstandesamts und die Aufhebung des bisherigen Standesamtsbezirks.

Rieger argumentierte, „das Standesamtswesen ist ein komplexes Rechtsgebiet mit zunehmend internationalen Berührungspunkten, welches ständigen Veränderungen unterworfen ist. Sowohl EDV–technisch als auch in Bezug auf die Schulungsvorgaben stoßen viele Gemeinden deshalb an ihre Grenzen“. Er machte deutlich, dass die Bildung eines Verbandsstandesamts in keinster Weise die Eigenständigkeit der Kommunen tangiert. Entscheidend für ihn seien der Sachverstand, der bei einem für die gesamte VG zuständigen Standesbeamten herrsche sowie die Erfahrung, die diese Person auf dem entsprechenden Rechtsgebiet sammeln werde.

Zum 1. Oktober habe die VG eine entsprechende Standesbeamtin eingestellt, die alle teilnehmenden Gemeinden versorgen und in der ihr verbleibenden Zeit allgemeine Verwaltungsaufgaben wahrnehmen könne. Ein Glücksfall für die VG sei zudem, dass sie im ehemaligen Gebäude der Apotheke Mack, zwischen dem Munderkinger Rathaus und dem bestehenden VG–Gebäude gelegen, Räume habe anmieten können. Dies sorge für kurze Wege, zumal die VG ohnehin weitere Räumlichkeiten benötige. Trauungen könnten auch künftig im eigenen Rathaus vorgenommen werden. Lediglich die Prüfung vorhandener Unterlagen und die Nacherfassung wären dann dem Verbandsstandesamt vorbehalten.

Die Kosten würden zu 90 Prozent von den Gemeinden getragen, die sich für das Verbandsstandesamt entscheiden, zu zehn Prozent tragen die Kosten alle Kommunen der VG. Bisher hätten die vier größten VG–Gemeinden Munderkingen, Rottenacker, Oberstadion und Obermarchtal aufgrund ihrer eigenen Personalstruktur kein Interesse an einem Beitritt bekundet, diese könnten jedoch jederzeit hinzukommen. Für Hausen am Bussen würde zunächst ein geringfügiger Anstieg der Kosten folgen, von 1950 Euro auf gut 3000 Euro jährlich. Aufgrund der Ersparnis bei der Pflege der EDV sei jedoch mit Synergieeffekten und damit späteren Kosteneinsparungen zu rechnen.

Vom Argument „Fachpersonal“ haben sich die Gemeinderäte in Hausen am Bussen überzeugen lassen. Sie stimmten geschlossen für die Aufhebung des Standesamtsbezirks und die Bildung eines Verbandsstandesamts.

Bezüglich der angedachten digitalen Ansteuerung der Sirene lagen dem Rathauschef die Kosten vor, die er mit 1641,50 Euro netto angab. Eingeschlossen seien in diesem Betrag neben der Anschaffung auch Lieferung und Montage. Wenngleich ein Zuschuss nicht in Sicht sei, hielt er die Umstellung auf die digitale Ansteuerung für erforderlich. Ob alles 2023 noch erledigt werden könne, sei jedoch noch offen. Das Gremium erteilte einstimmig seine Zustimmung zu der geplanten Umstellung.

Markus Mussotter, Geschäftsführer und Fachbeamter für das Finanzwesen der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, gab im Rahmen der Vorstellung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Hausen am Bussen die Bilanzsumme mit 1.902.703 Euro an. Die Erstellung dieser Eröffnungsbilanz auf den Stichtag 1. Januar 2020, so Mussotter, sei der Umstellung auf das doppische Haushaltsrecht bei Kommunen geschuldet.

Für das Jahr 2022 gab Bürgermeister Rieger die von der Gemeinde Hausen zu tragenden anteiligen Verwaltungs– und Betriebskosten an der Musikschule Raum Munderkingen mit rund 2400 Euro an. Im Schnitt waren aus der Gemeinde 9,9 Schüler dort angemeldet. Die Abrechnung der Verwaltungs– und Betriebskostenumlage des Abwasserverbands Munderkingen ergab für Hausen am Bussen für 2020 einen Betrag von 7839 Euro, für 2021 von 8155 Euro. Abschließend machte Bürgermeister Hans Rieger auf die Ablesung der Wasseruhren im September aufmerksam. Aufgrund einer neuen Software müsse die Jahresrechnung im Oktober erfolgen.