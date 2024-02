Eine Hausenerin im Fernsehen: Karolin Ziegler hat am „1%-Quiz“ teilgenommen, das am Donnerstag, 22. Februar, ab 20.15 Uhr auf SAT.1 ausgestrahlt wird. Wie sie abgeschnitten hat, bleibt bis dahin ein streng gehütetes Geheimnis. Aber sie verrät andere Details, und eines davon ist ziemlich kurios.

Normalerweise ist es Karolin Ziegler, die vor Menschen steht und ihr Wissen testet. Die 47-Jährige aus Hausen am Bussen unterrichtet Kinder, sie ist Rektorin an der Grundschule im Biberacher Teilort Stafflangen. Aber sie stellt sich auch gerne selbst vor dem Fernseher auf den Prüfstand, etwa bei Sendungen wie „Wer wird Millionär?“ oder eben beim „1%-Quiz“.

„Das ist einfach ein interessantes Format, auch weil es weniger um Wissen geht, sondern man um die Ecke denken muss. Das liegt mir“, sagt sie. Die Show kannte sie schon vor dem Start in Deutschland. „Als ich gelesen habe, dass dieses Format aus Großbritannien auch in Deutschland laufen soll, habe ich mir zwei englische Sendungen angeschaut und mich dann gleich für die erste deutsche Staffel beworben“, berichtet sie.

Fernsehshow So funktioniert das „1%-Quiz“ Das „1%-Quiz“ mit Jörg Pilawa ist ein erfolgreiches Format, das bereits in der zweiten Staffel auf SAT.1 ausgestrahlt wird. 100 Kandidatinnen und Kandidaten werden auf die Probe gestellt: Wie clever sind sie im Vergleich zum Rest Deutschlands? Es geht dabei nicht um klassische Wissensfragen, sondern es muss kombiniert und logisch um die Ecke gedacht werden. Die Fragen werden vorab in repräsentativen Umfragen getestet und von Stufe zu Stufe immer schwieriger. Wer auch bei der letzten Frage, die nur ein Prozent der befragten Deutschen hat beantworten können, richtig liegt, knackt den Jackpot von bis zu 100.000 Euro.

Karolin Ziegler füllte einen Online-Fragebogen der Casting-Agentur „Fame on me“ aus und erhielt wenige Wochen später einen Anruf mit der Aufforderung, ein Video von sich zu drehen und einzusenden. Auch damit überzeugte sie offenbar, denn es folgte eine Einladung zu einem Online-Casting, bei dem sie zusammen mit anderen Kandidaten zu Hause vor ihrem Bildschirm Knobelaufgaben lösen musste. Sie tat das so erfolgreich, dass sie zur Aufzeichnung der allerersten Deutschland-Folge im Januar 2022 eingeladen wurde.

Bei der Premiere ging vieles schief

Am 23. Januar ging es nach Köln in die MMC-Studios. „Man bekommt die Fahrtkosten und eine Übernachtung bezahlt“, berichtet sie. Allerdings ging bei der Aufzeichnung der Show technisch so viel schief, dass das Ganze abgebrochen wurde und alle 100 Teilnehmer wieder nach Hause geschickt wurde.

Karolin Ziegler ist am Donnerstag beim „1%-Quiz“ auf SAT.1 zu sehen. (Foto: Privat )

Für den neuen Anlauf wurden alle wieder eingeladen, weil Karolin Ziegler aber beim Ersatztermin keine Zeit hatte, durfte sie nun mit Verspätung in der zweiten Staffel ran. Die Sendung für den 22. Februar 2024 wurde am 18. November 2023 aufgezeichnet, und diesmal klappte alles reibungslos.

„An einem Tag werden zwei Folgen gedreht“, erzählt Karolin Ziegler, die zur zweiten Aufzeichnung des Tages um 14 Uhr am Hotel abgeholt wurde und abends gegen 20.30 Uhr wieder am Hotel war. Sechseinhalb durchaus stressige, aber auch unterhaltsame Stunden lagen hinter ihr. „Es gibt Vorgaben, wie man sich kleiden muss, und man muss für alle Fälle ein Ersatzoutfit mitbringen“, berichtet die Hausenerin.

So lief die Aufzeichnung

Wie sie abgeschnitten hat, darf sie nicht verraten. Nur so viel sagt Karolin Ziegler: „Es war eine tolle Atmosphäre. Man kümmert sich sehr um die Kandidaten, Jörg Pilawa ist sehr freundlich und kommt in den Pausen auch ins Publikum, um mit den Leuten zu reden.“ An jeder Sendung nehmen auch zwei Promis außer Konkurrenz teil. „Bei uns waren das Riccardo Simonetti und Michael Kessler. Die haben das Ganze schön aufgelockert.“

Das war durchaus hilfreich, denn die Anspannung bei den Kandidatinnen und Kandidaten ist naturgemäß groß. Auch bei Karolin Ziegler war das der Fall. „30 Sekunden können recht kurz sein“, sagt sie über die Zeit, die pro Frage zur Verfügung steht. Während die Uhr tickt, läuft Spannung erzeugende Musik und die Farbe im Studio verändert sich. „Da wird man dann schon mal hektisch“, räumt die 47-Jährige ein.

Auch Freunde und Bekannte wissen nichts

Weil sie die Aufzeichnung bislang auch noch nicht sehen durfte, ist die dreifache Mutter nun ebenso gespannt auf die Sendung am 22. Februar wie ihre Familie, Freunde und Bekannte. „Von denen weiß auch niemand, wie es für mich gelaufen ist“, beteuert sie.