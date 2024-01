Gemeinderat stimmt Funkmast-Bau zu

Der Bau eines Funkmasts, eine Bündelausschreibung für kommunalen Strom und die eingegangenen Spenden des vergangenen Jahres sind Themen der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend im Rathaus von Hausen am Bussen gewesen.

Die „Deutsche Funkturm GmbH“ mit Bezirkssitz in Stuttgart will im Außenbereich von Hausen am Bussen auf einem privaten Grundstück eine sogenannte Funkübertragungsstelle bauen. Bürgermeister Rieger erklärte, dass ein „40 Meter hoher Schleuderbetonmast mit zwei Plattformen“ geplant ist. „Üblicherweise werden auf einem solchen Mast mehrere Antennen installiert und damit mehrere Netze verschiedener Anbieter bedient“, so Rieger. „Mit dem 40 Meter hohen Mast kann Ober- und Unterwachingen versorgt werden“. Die Funkübertragungsstelle soll 127.790 Euro kosten. „Wer die Netzverbesserung will, muss mit solchen Masten einverstanden sein“, waren sich die Hausener Räte einig und stimmten dem Bau einstimmig zu.

Um für den kommunalen Strombedarf günstige Tarife zu bekommen, bietet der baden-württembergische Gemeindetag den Kommunen sogenannte Bündelausschreibungen an. Zum Jahresende laufen die derzeitigen Verträge der vergangenen Bündelausschreibung aus. Weil Hausen am Bussen daran bereits teilgenommen hat, muss für die Jahre 2025 bis 2027 eine neuer Stromliefervertrag angeschlossen werden.

Einstimmig haben die Hausener Räte beschlossen auch jetzt an der angebotenen Bündelausschreibung teilzunehmen, um den kommunalen Strombedarf zu decken. „Die Bündelausschreibung hat bisher uns gute Konditionen eingebracht, so kann die Gemeinde Geld sparen“, sagte Bürgermeister Rieger.

Die Verluste an Frischwasser hielten sich in Hausen am Bussen in den vergangenen zehn Jahren mit durchschnittlich 3,5 Prozent „in einem guten Rahmen“, sagte Bürgermeister Hand Rieger. Von der BuWag wurden 139.886 Kubikmeter Wasser bezogen, den Haushalten konnten 135.050 Kubikmeter Frischwasser in Rechnung gestellt werden.

Bürgermeister Rieger nannte am Dienstag weitere Zahlen: An den 48 Sprechtagen im Jahr 2023 kamen 260 Bürgerinnen und Bürger ins Hausener Rathaus. „Der Sprechtag wird von der Bevölkerung sehr gut angenommen“, sagte der Schultes. Außerdem wurde verkündet, dass Carolin Ziegler von der Gemeinde als Jugendschöffin vorgeschlagen und jetzt vom Gericht in Ulm als „Hauptschöffin Jugend“ angenommen wurde.