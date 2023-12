Friedhofswege werden gepflastert - Kalkablagerungen im regenwasserkanal

Am Donnerstagabend haben sich Bürgermeister Hans Rieger und die Gemeinderäte von Hausen am Bussen zu ihrer letzten Gemeinderatssitzung im Hausener Rathaus getroffen. Ausführlich stellte der Bürgermeister den Räten das Ergebnis der Verkehrsschau vor, die im November im Dorf stattgefunden hat. Die Verkehrsexperten von Polizei und Landratsamt stellten am Spielplatz fest, dass die vorhandene Einzäunung und die ausgewiesene 30er-Zone genügend Sicherheit bieten. „Wenn sich alle dran halten, kann nicht viel passieren“, sagte Bürgermeister Rieger. An der Einmündung im Bereich Halde stellten die Experten fest, dass ein Zigarettenautomat die Sicht behindert, dass ein Halteverbotsschild entfernt werden muss und dass an der Stopp-Stelle eine sogenannte Haltelinie zu markieren ist.

Mit der Netze BW haben die Kommunen, so auch Hausen am Bussen, seit Jahren einen sogenannten Konzessionsvertrag, der der Netze BW erlaubt ihre Leitungen im öffentlichen Grund zu verlegen. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden eine sogenannte Konzessionsabgabe. Der aktuelle Vertrag mit der Netze BW läuft zwar erst Ende 2028 aus, jetzt hat der Gemeindetag aber angeregt, die Verträge zu aktualisieren, um Rechtssicherheit zu haben. „An der Konzessionsabgabe, die wir weiterhin bekommen, ändert sich grundsätzlich nichts“, betonte der Bürgermeister. Die Gemeinderäte stimmten der Aktualisierung des Vertrags einstimmig zu.

Weil private Telekommunikationsanbieter im ländlichen Raum wenig Interesse am Ausbau des Breitbandnetzes zeigten, wurde bereits 2014 der Kommunalverband Komm.Pakt.Net, dem Hausen am Bussen angehört, gegründet, in dem heute 231 Kommunen organisiert sind. Jetzt wurde die „OEW Breitband GmbH“ gegründet, mit der der Alb-Donau-Kreis und die Kommunen seit Gründung verbunden sind. Um die Effizienz im Breitbandausbau und in der Verwaltung der bestehenden geförderten Breitbandnetze zu steigern, ist jetzt beabsichtigt, die Aufgaben von Komm.Pakt.Net auf die OEW Breitband GmbH zu übertragen. Einstimmig sprachen sich die Räte aus Hausen am Bussen für die Auflösung von Komm.Pakt.Net und die Zusammenführung mit der OEW Breitband GmbH aus.

Die Beleuchtung im Friedhof sei fertig, jetzt müsse gepflastert werden, sagte Bürgermeister Rieger und stellte den Räten die Planung des VG-Bauamts vor. Demnach müssen auf den geplanten neuen Wegen zwischen den Grabreihen rund 48 Quadratmeter Pflaster verlegt werden, auf bereits vorhandenen Wegen müssen rund 47,2 Quadratmeter gepflastert werden. Dafür fallen nach Schätzung des Bauamts rund 29.500 Euro Kosten an. Würde der „Weg zu den Urnengräbern“ nicht gepflastert könnten rund 5000 Euro gespart werden. Dagegen sprachen sich die Räte aber aus. Das VG-Bauamt bekommt jetzt den Auftrag, entsprechende Angebote einzuholen. Die Kosten sollen im Haushalt 2024 eingeplant werden.

Durch Kalkablagerungen ist ein Teil eines Regenwasserkanals in Hausen am Bussen derart verstopft, dass nach einer Kamerabefahrung klar war, dass die Leitung nur mit Hilfe einer Kettenfräse freigemacht werden kann. Dafür muss die Gemeinde rund 21.000 Euro bezahlen. Weil im kommenden Jahr weitere Leitungen zu reinigen sind, werden zusätzliche 8000 Euro für die Kanalreinigung anfallen.

Von der Bussenwasserversorgungsgruppe BuWaG hat Hausen am Bussen im Jahr 2022 13.683 Kubikmeter Frischwasser bezogen. Mit den Haushalten abgerechnet wurden nur 12.219 Kubikmeter. Wenn ein Wasserrohrbruch, die kostenlose Abgabe von Bauwasser und das im Friedhof verbrauchte Wasser abgezogen werde, ergebe sich ein Wasserverlust von fünf bis sechs Prozent, betonte Bürgermeister Rieger.

Die Homepage der Gemeinde soll im kommenden Jahr überarbeitet und inhaltlich wie technisch aktualisiert werden. Außerdem berichtete der Bürgermeister, dass die jährliche Überprüfung des Spielplatzes keine wesentlichen Mängel ergeben habe. „Die angesprochenen Dinge werden natürlich abgestellt“, so Rieger.

Bereits während der Sitzung wurde zwischen Rathaus und Gemeindehaus ein Grillfeuer angezündet, an dem sich die Räte nach ihrer Sitzung bei Grillwürsten und Steaks zum Jahresabschluss-Grillen trafen.