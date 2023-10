Beleuchtung am Friedhof zur Aussegnungshalle ist eingerichtet

Bei der Gemeinderatssitzung in Hausen am Bussen hat das Gremium die neu eingerichtete Beleuchtung am Friedhof in Augenschein genommen. Für 75-maliges Blutspenden wurde Markus Fiesel geehrt.

„Hausen am Bussen hat einen verkehrssicheren und barrierefreien Friedhof“, lautete das Fazit von Bürgermeister Hans Rieger und den Gemeinderäten nach einer abendlichen Besichtigung der neu eingebauten Beleuchtung. Eines der Lichter soll noch ausgetauscht werden, da es im Gegensatz zu allen anderen Lichtern „Cold White“-Licht ausstrahlt, also kaltes Licht, entsprechend einer Neonröhre. Die anderen Lichter erstrahlen in warmem Weiß.

Die Arbeiten seien dadurch erschwert worden, dass keine Bestandspläne vorgelegen hätten. Darauf wies Rieger hin, zeigte sich im Ergebnis jedoch zufrieden. „Eine schwierige Baumaßnahme, die aber gelungen ist.“ Im Frühjahr soll in der Nähe der Aussegnungshalle eine weitere Sitzbank aufgestellt werden. Der Weg vom Friedhofseingang zur Aussegnungshalle ist nun verkehrssicher ausgeleuchtet. Links am Eingang ist ein Schalter für das Licht. Eine Koppelung mit der Straßenbeleuchtung ist bewusst nicht erfolgt. Der Rathauschef zeigte auch die Insektenschutzgitter, die an beiden Fenstern der barrierefreien Toilette angebracht wurden. An der Aussegnungshalle zeigten zwei Fenster, dass sie in die Jahre gekommen sind. Der Rat einigte sich auf eine Sanierung.

Der 48-jährige Maurer Markus Fiesel erhielt aus den Händen von Rieger eine Urkunde des Deutschen Roten Kreuzes und eine Blutspenderehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und der eingravierten Zahl 75, ferner ein Wein- und ein Buchpräsent der Gemeinde. „Blut hält uns am Leben, bei Verlust ist es nur durch Blut zu ersetzten“, sagte der Rathauschef. „Spender sind Lebensretter, sie schenken Genesung und Lebensqualität.“ Rieger erinnerte daran, dass in deutschen Kliniken täglich 15.000 Blutkonserven benötigt werden. „Ohne Blutspenden würde die moderne medizinische Versorgung nicht funktionieren. Schon ein halber Liter kann bis zu drei Menschenleben retten.“

„Die Sozialstation Raum Munderkingen ist ein guter Arbeitgeber für 49 Mitarbeitende, die über 500 Patienten zu Hause pflegen“, sagte Rieger. Er zeigte sich erfreut, dass auch 2022 seitens der Gemeinde Hausen am Bussen keine Abmangelbeteiligung erbracht werden muss.

Für die neue Förderperiode von Leader Oberschwaben für 2024 bis 2026 ist die Gemeinde bereit, weiter einen jährlichen Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 100 Euro zu leisten. Dies beschloss der Gemeinderat auf Vorschlag des Bürgermeisters einstimmig. Rieger argumentierte, dass bereits im Fall der Förderung eines einzigen Projekts in der Gemeinde sich die Mitgliedschaft bei Leader lohnen würde. Als Beispiel nannte er den Einbau eines Treppenlifters, mit dessen Hilfe eine gehbehinderte Person weiter in einer nicht ebenerdig gelegenen Wohnung leben kann.

Viel Planbetrachtung erforderte die Frage nach einem Standort für einen Masten für die Mobilfunkversorgung in Hausen und Umgebung. Für das private Grundstück 498 an der Straße nach Obermarchtal ist ein entsprechendes Baugesuch angedacht. Der Mastenbetreiber Novec hat angefragt, ob das Grundstück im Außen- oder Innenbereich liegt und wer die Genehmigungsbehörde sei. Rieger warf die Frage auf, ob der Mast an der vorgesehenen Stelle Sinn mache. „Das Grundstück liegt im Außenbereich, das Landratsamt ist Genehmigungsbehörde. Jedoch empfehle ich die Unterbringung des Masts auf einem Grundstück der Gemeinde.“ Der Rathauschef schlug einen Ortstermin mit Novec vor, um gemeinsam einen möglichst hohen Punkt für den Mast zu finden. Die Gemeinderäte stimmten zu.

Rieger teilte mit, dass die örtliche Feuerwehr einen pauschalen Förderbetrag des Landes in Höhe von 1530 Euro erhalten habe. Wie im Vorjahr beschlossen, habe die Wehr inzwischen eine Tauchpumpe angeschafft. Für einen Einsatz vor wenigen Wochen wegen eines Wespennests in einem privaten Wohnhaus stellte die Feuerwehr Munderkingen der Gemeinde Hausen am Bussen aufgrund automatischer Mitalarmierung für vier Feuerwehrkameraden einen Betrag in Höhe von 178 Euro in Rechnung. Die ebenfalls ausgerückte örtliche Feuerwehr verzichtet auf Erstattung ihrer Auslagen. Der Rat nahm ferner eine Spende für die Mutter-Kind-Gruppe über 100 Euro an; der Betrag war an die Gemeinde zur Weiterleitung gegangen, da die Mutter-Kind-Gruppe kein Bankkonto hat.