Hauptversammlung des Schwäbischen Albvereins

Am Samstag den 16.03.2024 fand die JHV des Albvereins Allmendingen statt. Der Vorsitzende K.H. Juchems begrüßte zahlreiche Mitglieder und bedankte sich für die rege Teilnahme an den Wanderungen und Aktivitäten. Sein Dank galt auch der bemerkenswerten, ehrenamtlichen Arbeit aller Wanderführer und Fachwarte, die viele Stunden in ihre Tätigkeiten investierten. Ein wichtiges Anliegen war und ist Juchems die Nennung der Autoren in Mitteilungen der Presse sowie im Internet und WhatsApp, ansonsten kann es zur Urheber- und Unterlassungsklage führen.

Als Vorhaben ist eine Wanderwoche in den Bayrischen Wald und ein Besuch auf dem Cannstatter Wasen geplant. Eine kurze Gedenkminute zu Ehren 6 verstorbener Mitglieder folgte.

Die anstehenden Ehrungen wurden von H. Geiselhart, Gau-Vorstand und Vorstand K.H. Juchems vorgenommen. Den Jubilaren wurde eine Anstecknadel sowie eine Urkunde des Albvereins überreicht. Von der Ortsgruppe gabs Blumen und Geschenkkörbe. Geehrt wurde, für 50 J. G. Junghans und für jeweils 25 J. K.H. Kley, sowie Fam. Haimerl.

Es folgten die Berichte.

Laut R. John, Schatzmeister, steht der Verein sehr gut da. Die Kasse wurde ordnungsgemäß geführt und geprüft.

W. Munding berichtet von 50 Wanderungen mit insg. 1200 Senioren, durchschnittlich 24 Personen, die 2023 jeden Dienstag unterwegs waren. Der Jahresausflug ging nach Bregenz, auf den Pfänder und per Schiff nach Lindau. Sehr interessant war die Schwenkbesichtigung und auf dem Hofgut St. Johann gab‘s ein tolles Grillfest.

R. Schuba berichtete von 16 Wanderungen mit insg. 204 erwanderten km. Sowie einem nostalgischen Ausflug mit dem Oldtimerbus ins Donautal und einer urigen Führung in die Vergangenheit des Museumsdorfes in Beuren.

Vom Wegewart H. Krämer wurden in vielen Stunden, 58 km Wegstrecke kontrolliert, gemäht, Äste geschnitten und Schilder geputzt.

Im Bereich Natur, fand eine Infoveranstaltung, statt. F. Boltz organisierte die erste Dorfputzete und den Arbeitseinsatz bei den Naturschutztagen.

Die Ortsgruppe hat 145 Mitglieder.

H. Geiselhart nahm die Entlastung vor und lobte ebenfalls den großen Einsatz der Fachwarte. Er hob die gute Zusammenarbeit, die stetige Präsenz mit tollem Programmpunkten für jede Altersklasse hervor und gratulierte zu einer sehr agilen Ortsgruppe. Er wünschte für das neue Wanderjahr wieder viele interessante Touren in unserer schönen Heimat.