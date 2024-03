Hauptversammlung der Musikkapelle Kirchen 2024

Am Samstag, 09. März hatte die Musikkapelle Kirchen zu ihrer Hauptversammlung eingeladen. Der Vorsitzende Frank Schrode konnte zahlreiche Mitglieder des Vereins begrüßen.

Beim Rückblick auf das Jahr 2023 ging der Vorsitzende Frank Schrode vor allem auf die wichtigsten Ereignisse wie den Ausflug zum Peter und Paul Fest nach Bretten, dem Weinfest und den Dirigentenwechsel ein. Seit November 2023 ist Markus Bucher neuer Dirigent der Musikkapelle, nachdem die Zusammenarbeit mit Rupert Maierl im Sommer beendet worden war. Die Musikkapelle Kirchen hat derzeit 104 aktive Musikerinnen und Musiker, sowie 120 fördernde Mitglieder.

Es folgte der Bericht der Schriftführerin Melanie Hirschle. Diese konnte von einem regen Vereinsleben und einem vollen Terminkalender erzählen. Auch für das Jahr 2024 stehen wieder einige Termine an. Insbesondere das Frühjahrskonzert, die Teilnahme an der Marschmusikbewertung beim Kreismusikfest in Seißen und das Weinfest, welches vom 18.-20. Oktober 2024 stattfinden wird.

Ines Klonner, die als Jungendleiterin und Dirigentin der Jugendkapelle fungiert, berichtete über die Jugendarbeit des Vereins. Sie erzählte über Auftritte und Ausflüge, welche im Jahr 2023 stattgefunden haben. Nach dem Frühjahrskonzert wird sie jedoch die Leitung der Jugendkapelle abgeben. Die Suche nach einem neuen Dirigenten läuft aktuell noch.

Dirigent Markus Bucher konnte noch keinen ausführlichen Bericht abgeben, da er erst im November die Leitung der Musikkapelle übernommen hatte. Er gab jedoch einen Ausblick auf die kommenden Ereignisse und betonte hierbei besonders die Teilnahme beim Kreismusikfest in Seißen. Frank Schrode verlas im Anschluss daran den Probenbesuch. Die besten Probenbesucher waren Iris Haberbosch und Eberhard Keller, welche hierfür jeweils ein Weinpräsent erhielten.

Auch Ortsvorsteher Roland Hess richtete ein paar Worte an die Versammlung und nahm die Entlastung der Vorstandschaft vor. Anschließend folgten die Wahlen, die ebenfalls durch den Ortsvorsteher durchgeführt wurden. Bis auf Annette Hipper, die ihren Posten nach 15 Jahren als Beisitzerin zur Verfügung stellte, wurden alle Ausschussmitglieder einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Das Amt des Beisitzers hat Lukas Hauler übernommen.