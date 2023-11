Hauptversammlung bei der Feuerwehr Heroldstatt

Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr in Heroldstatt, welche vor kurzem stattfand, blickten die Anwesenden auf ein ereignisreiches Jahr zurück. So musste die Feuerwehr im zurückliegenden Geschäftsjahr zu insgesamt 30 Einsätzen ausrücken. Dabei ging es überwiegend um technische Hilfeleistungen, bei denen die schnelle Verfügbarkeit der Einsatzkräfte gefragt war, sowie einige Brandeinsätze.

Auf einige Veranstaltungen wurde ebenfalls zurückgeblickt, wie die Kommandantendienstversammlung, welche in Heroldstatt stattgefunden hat oder auch das Mitwirken beim 50 jährigen Gemeindejubiläum.

Außerdem wurden eine Vielzahl an Lehrgängen auf Kreisebene, wie Truppführerlehrgang oder auch Maschinistenlehrgang von den Feuerwehr Kameraden besucht, um so das Ausbildungsniveau auf einem guten Stand zu erhalten. Die aktuelle Mannschaftsstärke der Feuerwehr Heroldstatt liegt aktuell bei 53 Mitgliedern, was auch auf die gute Arbeit in der Jugendfeuerwehr zurückzuführen ist. So hatte auch Jugendfeuerwehrwart Patrick Hoffmann erfreuliches zu Berichten. Die Jugendfeuerwehr besteht aktuell aus 24 Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 17 Jahren. Auch in diesem Jahr konnten wieder 3 Jugendliche aus der Jugendfeuerwehr in die aktive Einsatzmannschaft übernommen werden.

Im Bericht der Altersabteilung konnte Gerhard Schmuker über die Aktivitäten im vergangenen Jahr zurückblicken, wie das Treffen der Altersabteilungen der Laichinger Alb in Heroldstatt. Des Weiteren kann sich die Altersabteilung über zwei Neuzugänge aus der aktiven Einsatzabteilung freuen.

Einen großen Punkt bei der Hauptversammlung haben Ehrungen und Beförderungen eingenommen. So wurden Tim Enderle und Paul Riexinger zum Feuerwehrmann, Patrick Hoffmann zum Löschmeister und Patrick Bröckel zum Brandmeister befördert. Bei den Ehrungen konnte Patrick Bröckel, Jürgen Kuhn und Steffen Rösch das Ehrenabzeichen in Bronze für 15 Jahre aktiven Feuerwehrdienst überreicht werden. Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurde Gunter Pantel die Ehrenmedaille in Silber verliehen werden. Hans Ruoß erhielt für seine fast vier Jahrzehnte andauernde Tätigkeit als Kassierer und seine damit verbundenen Verdienste um die Feuerwehr die Ehrenmedaille in Gold verliehen. Bei der Wahl des Kassierers wurde Jannik Schwilk zu seinem Nachfolger gewählt, außerdem wurde Miriam Groß als neue Schriftführerin gewählt.