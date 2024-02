Hallenmasters entzückt Fußballherzen

An den zwei Turnierwochenenden konnten die fußballbegeisterten Anhänger in der Westerheimer Alb-Halle ein Spektakel erleben. Die Jungendabteilung des Sportvereins Westerheim hatte die Turniere und Spiele Events bestens organisiert und sorgte auch für eine visuelle und akustische Umrahmung, um den zahlreichen Anhängern das Beste an Unterhaltung bieten zu können. Die Kicker und Akteure trugen mit Begeisterung und Einsatz zum kurzweiligen Ablauf bei.

Eröffnet wurde der Turnierreigen am Samstag, 20. Januar, zwei E-Junioren Turniere. Der Jahrgang 2013 startete mit zehn Teams ins Turnier. Bis ins Finale schafften es der TSV Obere Fils und die SG Machtolsheim/Merklingen. Die SGMM behielt mit 2:0 die Oberhand und gewann den Weissinger Heizung Sanitär-Cup. Durch den 6:0 Sieg platzierte sich die SGM Nellingen Aufhausen auf Platz 3. Der TSV Neu-Ulm belegte Platz 4. Der Gastgeber gab allen Teams den Vorrang rangierte auf dem 10. Platz.

Am Nachmittag startete der Jahrgang 2014 ins Geschehen um den Alfs Bike & Jowa Schuhe - Cup. Im Spiel um Platz 3 und 4 standen sich gegen Ende der SV Westerheim und SGM Alb Hochsträß gegenüber. Nach einem packenden Spiel behielt der SV Westerheim mit 2:1 das bessere Ende für sich. Im Finale ging es noch spannender zu. Erst im Neunmeterschießen setzte sich der VfB Ulm mit 3:2 gegen den TSV Blaustein durch und konnte den Pott in die Höhe strecken.

Mit dem A-Junioren Turnier um den Siehler Galabau & Fahrschule Stotz Müller Cup ging der erste Turniertag zu Ende. Nach dem spannenden Halbfinalspiel mit einem 3:2 fand sich der SV Westerheim im Finale wieder. Mit einem 2:0 Sieg gegen SGM Wacker Biberach blieb der Pokal auf der Alb. Der TSV Pfuhl gelangte mit einem 2:1 Sieg über die SGM Zell/Hattenhofen auf den 3. Platz.

Früh morgendlich traten an diesem Sonntag die zehn F-Junioren Teams an. Mit Spiel und Spaß rangen die Kicker des SV Westerheim, SG BeWeLo, SC Heroldstatt, SV Amstetten, TSG Söflingen, SGM Römerstein, SG Machtolsheim/Merklingen, FV Biberach und TSV Gruibingen. Da es in dieser Altersklasse keinen ausgewiesenen Wettbewerb gibt, gab es auch keinen Turniersieger. Dennoch gab es Preise von Alfa Tools & Minico für die Akteure. Ähnlich am Nachmittagsturnier des jüngeren F-Junioren Jahrgangs um den Allianz Versicherungen Kaag-Cup. Glückliche Gesichter gab es bei der Überreichung der Preise zum Schluss des Tages.