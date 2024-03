Gutes Ergebnis vom Sponsorenlauf festigt die Finanzlage

Die Mitgliederzahlen steigen und auch sportlich wie finanziell können Erfolge gemeldet werden. Derzeit zählt der Verein 436 Mitglieder, der Sponsorenlauf beim Sommer-Sportfest brachte ein tolles Ergebnis von rund 9000 Euro, 25 Sportabzeichen wurden erkämpft und im Leichtathletik-Dreikampf waren 26 Sportler*innen erfolgreich. Die Fußballer beim FC Marchtal waren ganz in Sachen „Jugendfußball“ mit ihrem Jugendleiter Matthias Hänle sehr aktiv, den er gab die Losung aus „Ichhabe uns immer und überall angemeldet - und gewonnen“. Dies zeigt sich in seinem Engagement für die Fußball-Jugend mit zahlreichen Auszeichnungen, Ehrenpreisen und wertvollen Sachpreisen sowie auch als Veranstaltungsleiter für die Fußballjugend im FC Marchtal.

Der Vorsitzende Harald Fischer durfte zur positiven Arbeit im Verein hinweisen und eine gute Zukunftsperspektive vermelden. In allen vier Vereinsabteilungen ist über das ganze Jahr ein reger Sportbetrieb. Im Auge behalten wird man die Pflege der Sportanlagen sowie einen Bauantrag zu Sanierungen im Sportheim und den Bau eines Außenzugang zum Untergeschoss des Sportheim. Die elektrische Stromversorgung mit deren Aufteilung im Sportheim auch gegenüber dem Pächter ist abgeschlossen.

Die Einnahmen sind die Mitgliedsbeiträge, Pachteinnahmen, Sponsorenlauf, Sportfest und Bandenwerbung sowie Dartabteilungs-Veranstaltungen. Bei den Ausgabenstellen die Energiekosten, Versicherungen, Darlehenszahlungen und die Sportanlage einen hohen Aufwand. Dennoch wurde ein plus erzielt.

So Jugendzeltlager in Dietershausen, die vielseitigen Unternehmungen der Freizeitsportler, Auftritte der Aerobic-Jazztänzerinnen und den Dartsportler mit zwei Ranglistenturnieren. In der Bezirksliga der Darter belegt die I. Mannschaft Platz 10, Reserve in der Kreisliga B den 11 Rang. Der FC Marchtal hat 90 Mitglieder, davon sind 30 Jugendliche.

Gewählt wurde zum 2. Vorsitzender Marcus Mischke, Schriftführer Ferdinand Knab, Kassier Manuel Stefanie Niederich. Die Leiter Dartabteilung wurde Dieter Wiedemann. Jugendleiterin Alina Rudolf, Jugendvertreter Lena Traub, Tabea Merkle, Ciaco Unruh und Fritz Härle. Beisitzer im Vorstand und für besondere Vereinsaufgaben sind: Melanie Walter, Michael Maier, Matthias Hänle, Michael Faßnacht, Walter Falch, Rene Glatzer, Sandra Gehlhoff und Andre Niederich.