Gürtelprüfung der Laichinger Judokas

Am vergangenen Freitag traten elf Kinder der Judo- und Karateabteilung zu ihrer Gürtelprüfung an, für acht Judokas war dies die erste Prüfung überhaupt, entsprechend groß war die Aufregung. Mit der Unterstützung ihrer Familien und dem fleißigen Daumendrücken am Mattenrand, schafften es die Kids das Gelernte der letzten Wochen sauber zu demonstrieren und die Prüfer von ihrem Können zu überzeugen. Seit diesem Jahr gilt ein neues, überarbeitetes Prüfungsprogramm, welches vor allem die koordinativen Fähigkeiten noch mehr in den Fokus stellt. So müssen beispielsweise die Würfe nicht nur zu beiden Seiten gezeigt, sondern auch aus einer Rechtsauslage links angewendet werden können. Des Weiteren sollen durch mehr Wiederholen der bekannten Techniken die Grundlagen besser gefestigt werden, wodurch das Prüfungsprogramm wesentlich umfangreicher wurde. Alle Prüflinge meisterten diese Aufgaben mit Bravour und haben sich daher ihre neue Graduierung mehr als nur verdient, weshalb sie am Ende der Prüfung stolz ihre Urkunden in Empfang nehmen durften.

