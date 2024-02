Thomas Missel erhält Feuerwehrehrenzeichen in Silber

Oberlöschmeister Thomas Missel hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung von Grundsheim aus den Händen von Bürgermeister Uwe Handgrätinger das Feuerwehrehrenzeichen in Silber erhalten. Seit 25 Jahren versieht er pflichtgemäß seinen Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde. Die vor zwölf Jahren auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses installierte Photovoltaikanlage hat sich finanziell mehr als amortisiert.

Die Ehrung von Missel für nahm Handgrätinger zum Anlass, auch auf die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses einzugehen. Im März 2012 hatte der Gemeinderat die Errichtung der Anlage mit 9,46 Kilowatt-Peak (kWp) beschlossen. Die damalige Gesamtinvestition habe 21.240 Euro betragen.

Nun legte der Rathauschef Zahlen vor. Von 2012 bis 2023 habe die Gemeinde 33.386 Euro an Einspeisevergütung für den auf dem Feuerwehrgerätehaus produzierten Strom erhalten. „Das entspricht einer durchschnittlichen Jahresvergütung von 2782 Euro“, so der Bürgermeister. Die Netze BW habe die Effizienz der Anlage als sehr gut bewertet.

Außer einer Reinigung im Jahr 2020 für 406 Euro seien keine Unterhaltungsmaßnahmen notwendig gewesen. „Neben dem ökologischen Aspekt hat sich diese Anlage auch wirtschaftlich zu 100 Prozent refinanziert“, fasst Handgrätinger zusammen, Zudem seinen die rund 100.000 Euro, die in letzter Zeit für die Freiwillige Feuerwehr vor Ort ausgegeben wurden, eine gute Investition gewesen. Im Vorjahr habe die Wehr zu zwei Brandeinsätzen ausrücken müssen. In beiden Fällen habe sie größere Schäden verhindert.

Lob gab es vom Rathauschef für die Strompreisbremse der Bundesregierung. Im Jahr 2023 hätten sich aufgrund des Strompreises die Kosten für die Straßenbeleuchtung und die Feuerwehr bei gleichbleibenden Verbräuchen gegenüber den Vorjahren verdoppelt: „Gut, dass die Strompreisbremse Schlimmeres verhindert hat“.

Die anteiligen Kosten für den gesetzlich vorgeschriebenen Datenschutzbeauftragten belaufen sich für Grundsheim auf einmalig 1200 Euro sowie jährlich 485 Euro. Auf die Barrierefreiheit der kommunalen Website wies der Rathauschef hin, ebenso auf dort eingestellte Vordrucke.

Nach kurzer Beratung hat der Gemeinderat einstimmig die Zusammensetzung des Gemeindewahlausschusses für die Europa- und Kommunalwahl am 9. Juni beschlossen. Vorsitzende ist Hildegunde Kosziol, erste Stellvertreterin Claudia Neubrand, zweite Stellvertreterin Julia Schneider. Michael Buck, Armin Buck, Monika Hog und Bianca Blersch wurden zu Beisitzern gewählt. Bürgermeister Handgrätinger erklärte, dass er in der Gemeinde Unterstadion Vorsitzender des Wahlausschusses sei, weshalb er in Grundsheim für das Amt nicht zur Verfügung stehe. Eine Doppelfunktion sei nicht mehr zulässig.

Angenommen hat das Gremium Spenden der Donau-Iller-Bank für die Freiwillige Feuerwehr in Höhe von 350 Euro aus dem Gewinnsparen und die Sachspende von Jagdpächter Ingo Seifert, der einen Maibaum im Wert von 100 Euro gespendet hat.

Bezüglich der Kosten bei der Kindergartenbeförderung sagte der Rathauschef, „der Abmangel für den Kindergartenbus ist gewollt, nsonsten könnte der Bus die Kinder für die Eltern nicht bezahlbar transportieren“. Seit 1999 bringt ein Fahrzeug der Firma Harscher die Kinder nach Oberstadion. Dafür sind 2023 Kosten in Höhe von 4781 Euro angefallen. Seit 2019 bezahlen die Eltern einen monatlichen Kostenanteil von 15 Euro pro Kind. „Die Gemeinde hat letztes Jahr 510 Euro eingenommen. Der Zuschussbetrag beläuft sich damit auf 4271 Euro“, so Bürgermeister Handgrätinger.