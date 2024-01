Grundsheim

Langjährige Dirigentin des Kirchenchors Grundsheim verabschiedet

Grundsheim / Lesedauer: 1 min

Hans und Hannerose Lamparski beim Abschiedsgottesdienst. (Foto: Burghart )

Im Rahmen eines feierlichen Gottesdiensts ist in der vergangenen Woche die langjährige Dirigentin des Kirchenchor in Grundheim verabschiedet worden. Natürlich sang zur Verabschiedung von Hannerose Lamparski der Kirchenchor, den in diesem Gottesdienst Rudi Karnik leitete, seine Frau Gertrud kam als Organistin zum Gottesdienst.