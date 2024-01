FFW Grundsheim ehrt langjährige Mitglieder

Die Freiwillige Feuerwehr (FFW) von Grundsheim hat in der Floriansstube im Gerätehaus ihre Hauptversammlung abgehalten. Kommandant Armin Buck nannte Zahlen in seinem Bericht. Derzeit leisten 26 Feuerwehrmänner und eine Feuerwehrfrau ihren Dienst in Grundsheim.

Im vergangenen Jahr hatte die Grundsheimer Wehr zwei Brandeinsätze, beim Brand eines Pferdestalls und eines Autos, zu bewältigen. „In beiden Fällen konnten die Feuerwehrkameraden durch ihren schnellen Einsatz größeren Schaden verhindern“, betonte der Kommandant. Die Grundsheimer Wehr leistete zudem rund 360 Übungsstunden und nahm an mehreren interkommunalen Übungen mit den Winkelfeuerwehren und einer VG-Raumschaftsübung teil. Außerdem wurden Grundsheimer Feuerwehrleute zu Truppführern, Atemschutzträgern, Maschinisten und Gruppenführern ausgebildet.

Der Kassierer Jochen Maier meldete in der Versammlung einen „soliden Stand“ der Mannschaftskasse. Bürgermeister Uwe Handgrätinger dankte der Feuerwehr für ihr ehrenamtliches Engagement, ihren Einsatz für die Bevölkerung und für die Teilnahme am Dorfleben. Handgrätinger nannte das Maibaumaufstellen und das Herbstfest als Beispiele.

Bei der Versammlung standen Beförderungen und Ehrungen an. Vom Oberfeuermann zum Hauptfeuerwehrmann wurde Simon Blersch befördert. Für 15 Jahre im Dienst der Feuerwehr wurde Sybille Buck mit Urkunde, Abzeichen und einem Gutschein geehrt. Für 25 Jahre Feuerwehrdienst bekamen Wolfgang Blersch, Simon Blersch, Ralf Munding, Thomas Missel und Armin Buck ebenfalls Urkunden, Abzeichen und Gutscheine.