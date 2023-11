Rund 50 Feuerwehrleute aus vier Wehren und aus der Drohnenstaffel des Alb-Donau-Kreises haben sich am Samstagnachmittag in Grundsheim zu einer gemeinsamen Hauptübung getroffen. Ziel solcher gemeinsamer Übungen ist es, das Zusammenwirken der Winkel-Feuerwehren, also der Freiwilligen Feuerwehren aus Oberstadion, Unterstadion und Grundsheim, sowie die Zusammenarbeit mit der Munderkinger Feuerwehr und der Drohnenstaffel zu trainieren.

Als Ausgangslage hatte Grundsheims Feuerwehrkommandant Armin Buck den Brand eines Elektroautos an der Ladestation der örtlichen Kfz-Werkstatt vorgegeben. Julian Rapp von der Unterstadioner Feuerwehr erklärte den zahlreichen Zuschauern, darunter die Bürgermeister der Winkelgemeinden Uwe Handgrätinger und Kevin Wiest, die Lageentwicklung, die ein Übergreifen des Autobrandes auf das Reifenlager und das Werkstattgebäude vorsah. Außerdem wurden mehrere Personen in der völlig verrauchten Werkstatt vermisst, eine verletzte Person, so die Übungsannahme, war in Panik weggelaufen.

Schnell war auch die Drehleiter vor Ort

Als erstes traf das Grundsheimer Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W am „Brandort“ ein, es folgte die Wehr aus Oberstadion mit ihrem Löschfahrzeug LF 8/6 und dem Gerätewagen sowie die Feuerwehr aus Unterstadion mit dem Mittleren Löschfahrzeug. Schnell waren auch die Drohnenstaffel und die Drehleiter aus Munderkingen vor Ort. Unter Atemschutz machten sich mehrere Trupps im verrauchten Werkstattgebäude auf die Suche nach den Vermissten und brachten sie ins Freie. Mit Schaum wurde das brennende Fahrzeug gelöscht und anschließend mit Wasser weiter gekühlt. Die Drehleiter bekämpfte den Brand von der rückwärtigen Gebäudeseite und baute gleichzeitig eine sogenannte Riegelstellung zum Schutz der Nachbarhäuser auf. Schnell bemerkte Einsatzleiter Armin Buck, dass das Wasser aus den Hydranten nicht ausreichte um das Feuer wirkungsvoll zu bekämpfen und befahl eine Schlauchleitung zur Staustelle des verdolten Sulzbachs zu legen. Von dort wurde das Wasser in einem aufgebauten Wassersack gepumpt, aus dem die Drehleiter mit genügend Löschwasser versorgt werden konnte.

Die Drohnenstaffel lieferte dem Einsatzleiter Livebilder vom Brandgebäude, auf deren Grundlage das Feuer gezielt bekämpft werden kann, Glutnester schnell entdeckt und eventuell nötige weitere Einsatzkräfte alarmiert werden können. Am Samstag war es mit Hilfe der Drohne auch möglich, die verletzte und in Panik geflohene Person zu finden und erste Hilfe zu leisten. Ohne die mittlerweile gute Datenverbindung in Grundsheim, wäre der Drohneneinsatz, dazu ist eine konstante Verbindung nötig, nicht denkbar gewesen, betonte der Einsatzleiter.

Zufrieden mit dem Ablauf

„Ich bin hochzufrieden mit dem gesamten Ablauf der gemeinsamen Übung“, zog Kommandant Armin Buck nach Übungsende erste Bilanz. Es sei deutlich zu sehen, dass die gemeinsamen Übungen der Winkelfeuerwehren sehr gute Früchte tragen, sagte Bürgermeister Uwe Handgrätinger. „Die Raumschaft ist gut aufgestellt. Die Feuerwehren im Winkel sind gut ausgebildet, gut ausgerüstet und arbeiten gut zusammen.“ „Die Zahnräder unserer Winkelfeuerwehren greifen gut und reibungslos ineinander. Die Zusammenarbeit klappt hervorragend. Wir alle können froh sein, so gute Feuerwehren im Winkel zu haben“, betonte Bürgermeister Kevin Wiest.