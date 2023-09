Grundschule Berg ‐ Unsere neuen Erstklässler

Am Freitag, 15. September, wurden 26 ABC-Schützen von der Schulleiterin Frau Weigel-Manz an der Grundschule als Erstklässler aufgenommen. Um die neuen Mitschüler willkommen zu heißen, wurde gesungen, ein Theaterstück aufgeführt und es gab ermunternde Worte. Schulleiterin Daniela Weigel-Manz begrüßte die Kinder und die rund 200 Gäste. In den Mittelpunkt ihrer Begrüßung stellte sie die Schultüte, in der sich allerlei gute Sachen befinden. Nach der Einschulungsfeier zogen die Erstklässler mit ihrer Klassenlehrerin Frau Scheible in die Schule und schnupperten erstmals Schulluft. Foto: Karsten Bauer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.