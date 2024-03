Großes Interesse beim Baumschneidekurs des OGV

Am Samstag 2. März fand bei herrlichem Sonnenschein in der Heinrich-Kirschmer-Anlage ein Baumschneidekurs statt.

Unter der Leitung von Thomas Kirschmer, Vorstand des Obst- und Gartenbauvereins Laichingen, verfolgten 27 Interessierte den fachgerechten Schnitt von Obstbäumen. An einem rund 15 Jahre alten Baum führte er einen Erziehungsschnitt durch. Dabei soll der Baum auf drei bis fünf Leitäste und den mittleren Hauptast begrenzt werden, so dass eine pyramidenartige Gesamtform entsteht. Er machte deutlich, dass dazu auch ein gewisser Mut beim Griff zur Säge gehört. Dies fällt dem Hobbybaumfreund häufig etwas schwer.

Man soll nun darauf achten, dass die Leitäste mit ihren Nebenästen in etwa die gleiche Höhe haben, so dass die Saftwaage eingehalten wird. Der Hauptast ist so zu schneiden, dass er die Leitäste überragt und damit die Pyramidenspitze bildet. Konkurrenztriebe sind zu entfernen. Des weiteren sollten vor allem nach innen wachsende Zweige der Leitäste und überschüssige senkrechte Wassertriebe entfernt werden. Ziel der Aktionen ist es, dass der Baum möglichst gleichmäßig viel Licht bekommt. Das wirkt sich auch positiv auf das Aroma der Früchte aus.

Weiter zeigte Thomas Kirschmer auch an älteren und jüngeren Obstbäumen, welche Äste entfernt oder gekürzt werden sollten. Während des ganzen Nachmittags wurden zahlreiche Fragen der Teilnehmer gestellt und von ihm beantwortet. Mit einem kräftigen Beifall für die wertvollen Tipps und Anregungen klang der Kurs aus.