Große Adventsfeier im Seniorenzentrum St. Anna

Am Samstag, 9. Dezember, fand im Seniorenzentrum St. Anna die traditionelle Adventsfeier statt. Im letzten Jahr musste die Feier aufgrund der Corona-Pandemie noch etwas kleiner ausfallen, aber dieses Jahr konnte wieder großzügig eingeladen werden. Dies spiegelte sich auch in den Anmeldungen wider. 170 Gäste hatten sich angemeldet - so viele wie noch nie in der Geschichte von St. Anna. Daher öffnete Hauswirtschaftsleitung Margit Haas sogar die St. Anna Tagespflege als zusätzlichen Veranstaltungsraum. Der große St. Anna-Weihnachtsbaum stand bereits im festlich geschmückten Foyer, und für jeden Gast gab es Tischkärtchen. Einrichtungsleitung Denis Lamsfuß begrüßte die Gäste und stellte das Programm vor, das von Sozialdienstleitung Lena Scheffold für die Gäste vorbereitet worden war.

Für die musikalische Umrahmung und weihnachtliche Stimmung sorgte eine Delegation des Frauenchors aus Rißegg (Biberach), der auch zum Mitsingen einlud. Florian Stöhr und Uli Spranz trugen fröhliche Weihnachtsgeschichten vor und sorgten damit für eine heitere Stimmung. Währenddessen wurde es schon im Speisesaal von St. Anna lebhaft. Hier bereiteten sich die Jazz-Minis auf ihren Auftritt vor. Unter der Leitung von Martina Geis tanzten die Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren, die aus Lauterach und den umliegenden Gemeinden kamen, zwei Engelstänze vor. Die Gäste jubelten und forderten natürlich eine Zugabe, zu der die Kinder gerne bereit waren.

Die Veranstaltung wurde von vielen ehrenamtlichen Helfer:innen begleitet, die die leckeren Kuchen verteilten und den Kaffee ausschenkten. Denis Lamsfuß bedankte sich am Ende für das große Engagement der Haupt- und Ehrenamtlichen, ohne deren Einsatz eine solche Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre. Die Adventsfeier ist ein Teil des vorweihnachtlichen Programms im Seniorenzentrum. In der kommenden Woche schließt sich die große Weihnachtsfeier nahtlos an.