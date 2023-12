Von den Beatles bis zum Marsch

- Der Musikverein Rißtissen hat am Vorabend des Heiligen Abends sein traditionelles Weihnachtskonzert gespielt. Stattgefunden hat die Veranstaltung in der Mehrzweckhalle Griesingen. Das Blasorchester und die Gemeinschaftsjugendkapelle Griesingen-Rißtissen haben viel Abwechslung und Schwung in die Halle gebracht und damit das Publikum bestens auf die Feiertage eingestimmt.

Die Zuhörer in der konzertant bestuhlten und vollständig besetzten Halle erlebten Dank des Musikvereins Rißtissen am Samstag zwei schwungvolle Auftritte. Unter der Leitung von Johannes Glöggler ließen die rund zwei Dutzend Musikerinnen und Musiker der 2019 ins Leben gerufenen Gemeinschaftsjugendkapelle den „Final Countdown“ erklingen, den die schwedische Rockformation „Europe“ 1986 an die Spitze der Hitparaden vieler Länder getragen hat.

„Selections From Tarzan“ erwies sich als Medley von drei Stücken aus dem Musical „Tarzan“. Als Komponist kam hier Phil Collins zu Ehren, als Arrangeur Michael Sweeney. Spaß, Abenteuer und Herausforderung wurden vom Orchester vorzüglich in Szene gesetzt. Als Zugabe wurde „Hey Jude“ von den Beatles gespielt.

Das aktive Blasorchester unter der Leitung von Lukas Hüning mit über 50 Musikerinnen und Musikern ließ zu Beginn die Glocken erklingen, als es „Festa Paesana“ hieß. Der niederländische Komponist Jacob de Haan bezog sich dabei auf ein Dorffest in der Kleinstadt Lunteren. Beim „Marsch der Titanen“ kam Bandleader Michael Schiegg als Komponist des Sextetts „5er Blech“ aus dem Unterallgäu auf die Bühne. Nach diesem Ausflug zu griechischen Göttervätern ging es mit „Fate of the Gods“ in die nordische Mythologie, wo sich Gutes und Böses entfaltet. Zwar verkündet ein Signal das Ende der Welt, jedoch hat Komponist Steven Reinecke auch an den Baum des Lebens gedacht, der Harmonie einkehren und das Gute siegen lässt.

Schwungvoll und „Mit vollen Segeln“ stach das Blasorchester in einer Komposition von Klaus Strobel in See. Allerdings ist der Marsch 1997 in Tirol entstanden, weit weg von Meer und Wellen. Dirigent Lukas Hüning ließ hier seine Zeit beim Marinemusikkorps aufblitzen. Das Solo am Flügelhorn von Martin Völk ließ die Peter-Leitner-Komposition „My Dream“ zum Hörgenuss werden, bei der in einigen Passagen offensichtlich der Willie-Nelson-Hits „Always On My Mind“ Pate gestanden hat. Applaus von Publikum und Dirigent erfreuten den Solisten. Das musikalische Meisterwerk „Tanz der Vampire“ stammte aus dem gleichnamigen Musical, Jim Steinman zeichnet als Komponist verantwortlich. Die Vampirforschungen eines Professors und seines Studenten bringen Liebe und Verderb sowie Leben und Tod auf geniale Weise zusammen. In „Voice oft he Vikings“ beschreibt der österreichische Komponist Michael Geisler die Geschichte der Wikinger, die sich mit ihren kunstvoll geschnitzten Schiffen aufmachten, die Welt zu erobern, die nach erfolgreichen Beutezügen aber auch das Feiern auf der Agenda hatten. Der „Bon Jovi - Rock Mix“ beinhaltete die Hits „Runaway“, „It’s my life“, „Living on a Prayer“ und „You give love a bad name“. Weihnachtliche Klänge beendeten im Rahmen der Zugaben einen äußerst kurzweiligen und unterhaltsamen Abend. Beide Dirigenten haben ihr jeweils erstes Weihnachtskonzert grandios gemeistert.

Für den bestandenen D1-Lehrgang wurden Alexander Schmid, Anna Schirmer und Andreas Fiesel ausgezeichnet. Beate Braig, Jonas Hänsler, Michael Hofmann, Liliane Sahm und Verena Schmid wurden für das Bestehen der D2-Prüfung geehrt. Die Ehrennadel in Bronze für zehn Jahre aktive Tätigkeit gab es für Beate Braig, Leander Pfetsch, Elke Stückle und Sabine Thurow. Für 20 Jahre erhielten Katharina Leutz und Florian Stückle die Ehrennadel in Silber. Eine Ehrennadel in Gold mit Urkunde bekam Saskia Wolf für 30 Jahre aktive Tätigkeit. Eine Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief erhielt für 40 Jahre aktive Tätigkeit Jürgen Schirmer. Thomas Fiesel wurde geehrt mit der Fördermedaille in Bronze mit Urkunde für zehn Jahre Vorstandstätigkeit, Christian Mast erhielt die Fördermedaille in Silber mit Urkunde für 15 Jahre. Die Ehrungen hat Rainer Kammerer vom Blasmusik-Kreisverband Ulm/Alb-Donau vorgenommen.