Rathaus erhält behindertengerechten Eingang

(kö) ‐ Der Aufgang zum Griesinger Rathaus soll behindertengerecht werden, die vierstufige Treppe soll auf einer Seite mit einer Rampe für Rollstuhlfahrer Kinderwägen und Rollatoren passierbar sein. Der Architekt der Gemeinde Herbert Schulz hat dem Gemeinderat dazu in der jüngsten Ratssitzung drei Varianten vorgestellt. Bei den beiden ersten wird die Rampe auf der rechten Seite angebracht und würde bei der ersten Variante noch über die äußere Wand des Rathauses hinausgehen. Bei Variante zwei wäre die Rampe etwas kürzer hätte aber noch mehr Gefälle als Variante eins. In beiden Fällen muss auch noch die Eingangsstufe zum Rathaus überwunden werden. Favorisiert hat der Gemeinderat letztendlich Variante drei mit der Rampe auf der linken Seite vom Rathaus. Die Rampe hätte eine Länge von 8,90 Metern. Vorschläge wie eine komplett neue Treppe, anstatt Flickerei oder die Beheizung der Rampe bei Schnee und Eis, standen im Raum. Nun soll die Variante drei mit Natursteinen realisiert werden. Muster von diesen Steinen will der Gemeinderat vor der nächsten Sitzung begutachten. Im Haushalt sind für den barrierefreien Zugang 27.000 Euro eingestellt. Aus dem ELR-Programm ist ein Zuschuss von 13.200 Eurozugesagt worden.

Architekt Schultz rechnet mit Kosten zwischen 40.000 und 45.000 Euro. Nach Möglichkeit möchte Bürgermeister Oliver Klumpp noch in diesem Jahr den Auftrag vergeben. Wie es für Besucher mit körperlichen Einschränkungen dann im Rathaus weitergeht, die Amtsräume der Verwaltung befinden sich alle im ersten Stock, der über eine relativ schmale Treppe zu erreichen ist, bleibt noch offen. Möglich wäre es ein oder zwei Amtsräume nach unten zu verlagern.

Einem Bauvorhaben in der Höhenstraße ein altes Haus abzureißen und dafür ein zwei-Familienhaus zu errichten, stimmte der Gemeinderat mit Anerkennung für das Projekt zu. Ein Bebauungsplan für das Gebiet existiert nicht.

Die Sanierung der Panoramastraße/Kapellenberg liegt eine Woche hinter dem Zeitplan. Jetzt werden Kanalarbeiten erledigt und Randsteine gesetzt. Ludwig Dorner hat aus Auszügen des Mitteilungsblattes drei Bildbände erstellt. Die OEW Breitband GmbH wird in Griesingen 60 Gebäude anschließen. Anfang Oktober ist der Baubeginn, am 11. Oktober der symbolische Spatenstich. Insgesamt fließen aus dem Programm in den Alb-Donau-Kreis 130 Millionen Euro, teilte Klumpp mit.

Für 50 Blutspenden ehrte Bürgermeister Oliver Klumpp zusammen mit Bernhard Häger vom Deutschen Roten Kreuz Elke Schiedel und Sandra Uhlmann für 50 Blutspenden.