OEW-Spende fließt in Buchprojekt

Griesingen bekommt eine Spende von den Oberschwäbischen Elektrizitätswerken (OEW), womit Bücher zur Heimatgeschichte gedruckt werden, mit denen sich die Griesinger Haushalte möglichst eindecken sollen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung ging es unter anderem noch informative Mitteilungen, einen neuen Stromliefervertrag und die Abrechnung der Abfallwirtschaft zum Jahresende 2022, die einen kleinen Minusbetrag ergab.

Die Griesinger Haushalte brauchen zur Abfallwirtschaft aber keine Nachforderung befürchten. Die Abrechnung der Gemeinde Griesingen zum 31. Dezember 2022 ergab eine Kostenunterdeckung in Höhe von 1500 Euro, die aus dem regulären Gemeindehaushalt gedeckt wird, wie dies von Verwaltungsseite vorgeschlagen wurde. Dem stimmte der Gemeinderat zu, weil der Aufwand für Nachforderungsschreiben an jeden Haushalt unverhältnismäßig hoch wäre. Bekanntlich ging die Abfallwirtschaft zum 1. Januar 2023 von den Kommunen auf das Landratsamt über.

Aus dem Kulturfonds der OEW bekommt Griesingen einen Zuschuss in Höhe von 5100 Euro. Dieses Geld wird für das Buchprojekt „Griesinger Geschichten von damals und heute“ verwendet. Dabei geht es um drei Titel, die aus der Feder des Griesingers Ludwig Dorner stammen und laut Bürgermeister Oliver Klumpp „heimatlich-mundartliche Geschichten umfassen“. Die Titel lauten: „Künstler in der Höhle“, „Bockschdärrik ond aischt achzga“ und „Bädda fir dia em Schächtale“. Um die Griesinger Haushalte bedienen zu können, sollen pro Titel jeweils 100 bis 150 Stück gedruckt werden. Eine sogenannte Schutzgebühr pro Buch soll für die Käufer aber auch anfallen. Darüber wird noch eine Abstimmung stattfinden, nachdem sich der Bürgermeister erkundigen hat, wie hoch diese Schutzgebühr sein darf, nachdem der Druck per Spende finanziert wurde und laut der Ratsmitglieder erhofft wird, dass sich die Griesinger möglichst alle drei Bücher leisten sollen.

Weil der Stromliefervertrag erneuert werden muss, hat der Gemeinderat Bürgermeister Klumpp autorisiert, einen Liefervertrag mit dem günstigsten Stromanbieter abschließen zu dürfen. Für die nächsten vier Jahre wird der Vertrag voraussichtlich geschlossen, um die zehn kommunalen Stromabnahmestellen in Griesingen zu versorgen. Der Bürgermeister will Angebote bei mehreren Anbietern einholen. In der Beratungsunterlage heißt es: „Die Energiepreise haben sich deutlich erholt und zeigen sich ins Frühjahr hinein stabil.“ Der gegenwärtige Vertrag mit der Erdgas Südwest läuft zum Jahresende aus.

Kämmerer Hans Martin Mayer schilderte den Gemeinderatsmitgliedern Details zur Haushaltsrechnung 2022 und zum Jahresabschluss der gemeindlichen Wasserversorgung 2022. Zwar musste 2022 im Gemeindehaushalt ein Kredit in Höhe von einer Million aufgenommen werden und die Pro-Kopf-Verschuldung lag über dem Landesdurchschnitt, doch der Blick auf andere Finanzposten veranlasste den Kämmerer zum Resümee, dass „es besser gelaufen ist, als geplant war“. Außerdem liege nun der Fokus auf Schuldentilgung. Die Jahresrechnung 2022 zur Wasserversorgung zeigt einen Jahresgewinn in Höhe von 3300 Euro, wobei aufgrund eines KfW-Darlehens zur Finanzierung der Wasserleitung im Baugebiet Steigäcker V Schulden in Höhe von 154.000 Euro zum Jahresende 2022 vorlagen, aber auch Rücklagen in Höhe von mehr als 200.000 Euro.

Der Gemeinderat stimmte dem Bauvorhaben für ein Einfamilienhaus mit Doppelgarage in der Straße Beim Wasserbehälter 22 zu. Da Gebäude erhält zwei Vollgeschosse und einen Dachbereich für eine PV-Anlage nach Süden und eine Terrasse nach Norden. Die Ratsmitglieder begrüßen die Wohnraumerweiterung. Bürgermeister Klumpp hatte zu Beginn der Sitzung drei Mitteilungen gemacht. Er habe die OEW Breitbandgesellschaft gebeten, eine Informationsveranstaltung zum Ausbau zu veranstalten. Noch stehe die Antwort dazu aus. Laut Zuweisungsschlüssel müsse Griesingen heuer einen Flüchtling aus der Ukraine und zehn Asylbewerber aus anderen Ländern aufnehmen. Zwei Projekte zur Förderung im Bereich Entwicklung Ländlicher Raum wurden von Privatpersonen beantragt, wobei der Abbruch eines ausgedienten Wohnhauses zur Schaffung neuen Wohnraums mit 5160 Euro gefördert wird. Keine Förderung erhielt ein Neubau mit Wärmepumpe, weil laut Bürgermeister neuerdings nur noch CO2-neutrale Baustoffe förderfähig seien.

Unter Verschiedenes informierte Klumpp über die Anfrage von Ministranten zur finanziellen Unterstützung ihrer Romreise. Dazu wird nun nachgeschaut, in welchem pauschalen Umfang die letzte Romreise bezuschusst wurde. Tag der offenen Tür in der neuen Öpfinger Kläranlage, wo auch die Griesinger Abwässer landen, ist am Samstag, 20. April, 11 bis 16 Uhr. Für Ratsmitglieder gibt es zuvor eine Führung.