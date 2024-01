Neues Löschfahrzeug hat sich bewährt

Ende März haben die Griesinger Feuerwehrleute ihr neues Löschfahrzeug LF 10 in Ulm abgeholt. Noch vor der festlichen Einweihung kam es bereits zum Einsatz und hat sich seither bei den weiteren Einsätzen und Übungen bewährt, berichtete Kommandant Ralf Storf bei der Jahreshauptversammlung.

Zu dem neuen Fahrzeug gehören auch neue Rettungsgeräte wie Lichtmast, Scherer und Spreizer, die bei Unfällen zum Einsatz kommen. Mit ihnen haben sich die Feuerwehrleute schnell vertraut gemacht. Das alte Fahrzeug ein LF 8/6 konnte gut verkauft werden, nachdem noch Nützliches ausgebaut wurde.

Insgesamt wurde die Griesinger Feuerwehr im abgelaufenen Jahr fünf Mal zur Hilfe gerufen: eine Türöffnung für eine hilflose Person, die aber abgebrochen werden konnte, zwei Verkehrsunfälle - einmal bei der Einfahrt von Nasgenstadt, einmal beim Sportplatz. Ein Mal beseitigte die Feuerwehr ein Baum vom Radweg beim Sportplatz , ein anderes Mal eine Ölspur auf der Alten Landstraße.

38 Männer und drei Frauen gehören zur Griesinger Feuerwehr, eine aktive Jugendwehr mit 16 Mitgliedern sorgt für den Nachwuchs. Sie sammeln die Christbäume für das Funkenfeuer und sind aktiv beim Maibaumstellen. Zur Altersabteilung unter Kommandant Wolfgang Spada gehören zehn Männer, die wertvolle Dienste bei besonderen Ereignissen leisten. Ihr Höhepunkt war ein Ausflug in den Landtag nach Stuttgart. Auch finanziell ist die Griesinger Wehr gut aufgestellt, wie Kassierer Christian Werner berichtete. Die Kassenprüfer bescheinigten ihm eine tadellose Kassenprüfung.

Bürgermeister Oliver Klumpp fand bei der Entlastung viele lobende Worte für seine Wehr. „Ein riesiges Dankeschön. Ich bin stolz und dankbar, dass wir so eine gute Truppe haben. 2023 war für euch ein anstrengendes Jahr“, sagte Klumpp und stimmte für die Entlastung der Führung. Nachdem Vizekommandant Stefan Behmüller auch einen Lehrgang zum Zugführer absolviert hat, wurde er nach 25 Jahren Dienst bei der Feuerwehr zum Brandmeister befördert.

Für 25 Jahre geehrt wurden neben Behmüller auch Marc-Holger Uhlmann und für 40 Jahre Uli Werner. Das Leistungsabzeichen in Bronze erworben, haben Stefan Behmüller, Ralf Storf, Kilian Freudenreich, Simon Gack, Daniel Schenk, Maike Seifert, Selina Storf, Joachim Stiehle, Jona Werner, Nicklas Wiegert und Samuel Wiegert. Zum Feuerwehrmann ernannt wurden Lea Hildenbrand, Lisa Storf, Dennis Hilsenbeck und Jannik Uhlmann. Der nächste Termin für die Feuerwehr ist am Freitag, 12. Januar, die Ausgrabung der Fasnet. Am darauffolgenden Samstag trifft sich die Feuerwehr zu einer E-Schulung. Im Sommer wollen die Feuerwehrleute das Leistungsabzeichen Silber in Angriff nehmen. Am 26. Oktober ist die Hauptübung und am 23. November der Kameradschaftsabend.