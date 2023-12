MV Griesingen präsentiert abwechslungsreiches Konzert

(kö) - Vor einer vollen Halle haben die aktiven Musiker sowie die jungen Musiker aus Griesingen und Rißtissen bei ihrem Adventskonzert gezeigt, was sie mit ihren Dirigenten in den vergangenen Monaten erarbeitet hatten. Mit einer Konzertfanfare eröffneten die Aktiven kraftvoll ihren Part des Abends, ein verhaltener ruhiger Mittelteil ließ die Zuhörer kurz Atem holen, ehe die Fanfare schwungvoll zu Ende ging.

„The Rock“ von Nick Glennie Smith ist die Filmmusik für einen amerikanischen Thriller, der die Zustände auf der Gefängnisinsel Alcatraz bei San Franzisco beschreibt. Wie militärische Missstände sich im Strafvollzug wiederfinden, wird in dem Stück musikalisch umgesetzt. Mit „Im Eilschritt nach St. Peter“ spielten die Musiker einen schwungvollen Konzertmarsch, in dem der Komponist Alexander Maurer an seine Zeit in einer Militärkapelle erinnert.

Nach dem Marsch folgte ein sinfonischer Choral nach der 9. Sinfonie von Anton Dvorák mit Gefühlen wie Einsamkeit, Nostalgie und Wehmut, wie sie auch in Spirituals wiederzufinden sind. James L. Hosay hat sie eingebettet und harmonisch angereichert in „Goin Home“, gefühlvoll von den Musikern unter der Leitung von Andreas Braig interpretiert. Mit „Schmelzende Riesen“ beschreibt der Komponist Armin Kofler das Schicksal der Gletscher. Majestätisch erhaben wird die Schönheit der Gletscher im ersten Teil beschrieben. Im zweiten Teil erlebten die Zuhörer eine musikalische Schlittenfahrt durch die Weite der Arktis.

Ein abrupter Übergang folgte zum Klagelied der Gletscher, in dem aber auch Hoffnung auf eine bessere Zukunft anklingt. In den Westen der USA nach Oregon führten die Musiker des MV Griesingen ihr Publikum mit dem letzten Stück ihres Konzerts von Jacob de Haan. Ein langsames Thema in Moll, gepaart mit Western- und Rockrhythmen sowie melodiösen Passagen, sind nur einige Elemente der spannenden und abenteuerlichen Bahnfahrt. Als Dank für den vielen Beifall gab es als Zugabe einen Mix aus dem Lieblingsstück der Musiker dem böhmischen Traum und „Tequila“

Zu Beginn hatte die Jugendkapelle des Musikvereins Griesingen und des Musikvereins Rißtissen unter der Leitung von Johannes Glöggler mit „Final Countdown“, ursprünglich für die schwedische Band „Europe“ geschrieben, das Publikum begeistert. Fast noch mehr Anklang fanden die drei Songs von Phil Collins für den Disneyfilm „Tarzan“ verfasst „Two Worlds“, „Trashin’ the Camp“ und „You’ll Be in My Heart“.

Zu einem festlichen Konzert gehört auch die Ehrung verdienter Musiker. So zeichnete Tobias Kammerer anstelle des erkrankten Vorsitzenden Michael Braig zusammen mit Wolfgang Seiz vom Kreismusikverband Daniel Braig für 20 Jahre aktive Musik und Hans Behmüller und Wolfgang Magg für 50 Jahre aktive Musik aus.