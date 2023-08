Kindergartenbeiträge steigen um 8,5 Prozent

Eltern von Kindergarten– und Krippenkindern müssen mit Beginn des neuen Betreuungsjahres ab September wieder tiefer in die Tasche greifen. Die Erhöhung beträgt 8,5 Prozent. „Wir können nicht 100 Prozent des Abmangels übernehmen“, betonte Bürgermeister Oliver Klumpp. Durch eine Änderung der Betriebserlaubnis verfüge der Kindergarten ab dem anstehenden Kindergartenjahr über sechs Betreuungsplätze mehr als bisher.

Im September 2024 werde dann ein Höhepunkt bei der Kinderzahl erreicht, was Überlegungen zu Abhilfemaßnahmen erfordere. Bürgermeister Klumpp nannte schon einmal die Stichworte „Tagesmütter“ und „private Anbieter“ als mögliche Lösung. Derzeit gibt es eine Krippe für zehn Kinder und zwei altersgemischte Gruppen mit 22 Plätzen für Kinder ab zwei Jahren bis zum Schuleintritt und 28 Plätze in einer Regelgruppe für Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt. Der örtliche Kindergarten wird von der katholischen Kirche getragen. Bereits im Februar hat es eine Preiserhöhung bei den Mahlzeiten gegeben: 4,40 Euro kostet ein Essen im Kindergarten, 3,30 Euro in der Krippe.