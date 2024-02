Griesinger Gemeindewahlausschuss steht

Der Gemeinderat hat die Besetzung des Gemeindewahlausschusses zur Vorbereitung und Durchführung der Wahlen am Sonntag, 9. Juni, beschlossen. Bürgermeister Oliver Klumpp kandidiert, wie berichtet, für den Kreistag und darf deshalb nicht im Gemeindewahlausschuss mitwirken. Den Vorsitz übernimmt deshalb Karl-Heinz Zügn, dessen Stellvertreter Josef Stiehle sein wird. Beisitzer sind Rosemarie Haas, Herbert Burger, Renate Höß und Andrea Fideler. Stellvertreter der Beisitzer sind Manuela Mast, Hermann Brunner, Andrea Hilsenbeck und Karin Zeisel. Bürgermeister Klumpp würdigte, dass im Wahlausschuss wieder „bekannte und bewährte Personen“ mitmachen. In Griesingen werde angestrebt, sagte Klumpp, alle Wahlen am Sonntag auszuzählen: Europawahl, Kreistag und Gemeinderat, während in größeren Städten noch der Montag für die Kommunalwahlauszählung einkalkuliert werde.