Griesinger eröffnen am 12. Januar die Fasnetssaison

In Griesingen findet die traditionelle Fasnetseröffnung mit Rathaussturm und Narrenbaumstellen am Freitag, 12. Januar, statt. Dies teilt die Narrengruppe Bärenjäger MV Griesingen mit.

Auch in diesem Jahr liegen der Griesinger Zunft die Kinder sehr am Herzen, sodass vorab der Närrische Kindernachmittag in der Mehrzweckhalle stattfindet. Der Närrische Kindernachmittag mit Basteln für den Griesinger Kindernarrenbaum, Spielen und Unterhaltung beginnt um 17 Uhr, um 19 Uhr startet ein kleiner Kinderzug zum Rathaus mit anschließendem Kindernarrenbaumstellen.

Um 19.30 Uhr steht dann der Rathaussturm mit Schlüsselübergabe an die Narren an, gefolgt von einem Fackelzug zur Mehrzweckhalle und dem Narrenbaumstellen durch die Narrenzunft Riaddeifl Kirchbierlingen vor der Mehrzweckhalle. Für die musikalische Begleitung sorgt die Lumpenkapelle des Musikvereins Griesingen. Um 21 Uhr beginnt das Showprogramm in der Mehrzweckhalle, anschließend gibt es die Fasnetparty und närrisches Treiben in der Mehrzweckhalle.

Am 4. Februar um 10.30 Uhr findet der Gottesdienst für und mit Narren in der St.-Leodegar-Kirche in Griesingen statt, am 9. Februar ist in Griesingen der Ball der Vereine.