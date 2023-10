Gebühren für Wasser und Abwasser werden angehoben

Nach Klärung der Detailfragen hat der Griesinger Gemeinderat in seiner Sitzung beschlossen, die Arbeiten zum barrierefreien Zugang zum Gebäude auszuschreiben. Ebenfalls beschlossen wurde eine Anhebung der Wasser- und Abwassergebühren. Aus dem Rathaus und dem Rat drang zudem der dringende Appell an die Einwohner, Wohnraum zur Unterbringung geflüchteter Menschen zur Verfügung zu stellen.

Noch ist die Eingangstür zum Rathaus von zwei Seiten über Treppen zugänglich. Künftig soll es von links eine Rampe geben, die mit Granitplatten belegt ist. Auch für die Stufen ist Granit vorgesehen, während die Schalung aus Beton gefertigt werden soll. Im zu errichtenden Geländer soll das Griesinger Wappen eingeplant werden. Der Laupheimer Architekt Herbert Schulz überzeugte Bürgermeister Oliver Klumpp und die Gemeinderäte von seinem Entwurf. Die bestehende Treppe wird abgerissen. Die Gesamtmaßnahme ist mit 40.000 Euro angesetzt, aus dem ELR-Programm sind Fördermittel von 13.200 Euro zu erwarten. Die Ausführung soll 2024 möglichst zügig erfolgen.

Aktuell sind in Griesingen neun aus der Ukraine Geflüchtete in Privathaushalten untergebracht. Im von der Gemeinde erworbenen Anwesen Kirchberg 12 wohnen weitere neun Geflüchtete. Zudem leben 20 Geflüchtete in der Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises im Adler. Klumpp geht davon aus, dass zeitnah zehn weitere Geflüchtete zugewiesen werden. Wie auch die Gemeinderätin Dorothea Brinkschmidt-Haase appellierte er, der Gemeinde weiteren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Brinkschmidt-Haase sagte, es sei schon hilfreich, eine dreiköpfige Familie vom Kirchberg 12 aufzunehmen, die Bürgergeld erhalte, wodurch die Miete gesichert sei. „Die Flüchtlinge sind da. Die Lage in der Welt ist so, dass weitere Menschen zu uns kommen, die das Recht haben hierzubleiben, auch wenn wir alle Menschen abschieben, die kein solches Recht besitzen“, so die im Helferkreis für Flüchtlinge aktive Rätin.

Klumpp sagte, für die Gemeinde sei die Grenze des Machbaren überschritten. „Die Bürger verlieren das Vertrauen in den Staat, das Problem zu lösen, das zeichnet sich in den Wahlen ab. Ich hoffe nicht, dass sich dieser Trend bei den Wahlen fortsetzt“, so der Rathauschef. Wenngleich es eine mögliche Option auf Wohnraum für sechs bis sieben Personen gebe, müsse in Griesingen weiterer Wohnraum gefunden werden. Er betonte, dass das Bundesinnenministerium handeln müsse. Einstimmig beauftragte der Rat die Verwaltung, im Austausch mit Landkreis, Wahlkreisabgeordneten und Medien auf die angespannte Situation hinzuweisen.

Der Rat beschloss die Erhöhung des Wasserzinses zum 1. Januar 2024 von 1,70 auf 1,80 Euro pro Kubikmeter. Die Grundgebühr pro Wasserzähler steigt von 1,02 auf 1,60 Euro pro Monat. Die Gründe für die Neukalkulation erläuterte Hans-Martin Mayer, Finanzfachmann der Verwaltungsgemeinschaft. Neben dem Ausgleich der Unterdeckung aus den vergangenen Jahren würden wegen jüngst getätigter Investitionen die Abschreibungen ansteigen, ferner die Betriebskostenumlage an den Zweckverband. Beim Abwasser erhöht sich die Schmutzwassergebühr von 2,61 auf 3,10 Euro pro Kubikmeter. Die Niederschlagswassergebühr steigt von 0,42 auf 0,45 Euro pro Quadratmeter. Der Anstieg begründet sich im Vorhandensein eines Gewinns aus der Vergangenheit. Als Investitionen nannte Mayer die Errichtung eines Trennsystems im Baugebiet „Steigäcker V“ und die Sanierung defekter Leitungen. Für alle Wasser- und Abwassergebühren musste aufgrund der Einführung einer neuen Software die Satzung geändert werden. Abschläge werden künftig am 1. März, 1. Juni und 1. September fällig.

Der Rat stimmte auch der Unterzeichnung eines Pachtvertrags mit Komm.Pakt.Net zu. Die Gemeinde erhält für die von ihr verlegte Breitbandinfrastruktur einen jährlichen Pachtzins von 2200 Euro. Klumpp wies darauf hin, dass der weitere Ausbau des schnellen Internets von der OEW erbracht werde. Zudem teilte er mit, dass die Sanierung Panoramastraße zwei Wochen in Verzug sei. Mithin würden Mitte November die Asphaltarbeiten erfolgen, verbunden mit einer Sperrung. Dabei werde der Feinbelag aufgebracht. Fertig sei der Pumptrail hinter der Mehrzweckhalle. Wer die Technik beherrsche, könne dort mit dem Rad viele Runden fahren, ohne in die Pedale treten zu müssen. Eine Benutzungsordnung werde noch ausgehängt. Mitte November soll unter Einbeziehung der ehrenamtlichen Helfer die offizielle Übergabe des Areals folgen. Gemeinderat Ralf Storf forderte eine Absperrung zur Straße hin. Klumpp will mit Dietmar Moll von der Straßenverkehrsbehörde einen Ortstermin zur Abstimmung vereinbaren.