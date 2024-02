40 Helfer bei der Dorfputzete

Die Griesinger Dorfputzete ist ein voller Erfolg gewesen. Gut zwei Stunden haben am vergangenen Samstag rund 30 Erwachsene und zehn Kinder in und um Griesingen Müll eingesammelt. Das teilen die Organisatoren mit.

Ausgestattet mit Müllzangen, Müllsäcken, Warnwesten und Handschuhen ging es in Kleingruppen vor allem entlang der Straßen Richtung Gamerschwang, Risstissen und Nasgenstadt. Aber auch Richtung Wald und innerorts haben die Helferinnen und Helfer fleißig weggeworfenen Unrat eingesammelt.

Das Wetter meinte es entgegen der Vorhersage gut mit den Helferinnen und Helfern. Und bei Sonnenschein hat die Aktion, entstanden aus der Initiative „Natur in Griesingen“ zusammen mit dem Bürgerverein, gleich noch mehr Spaß gemacht, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Einige Radkappen, viele Flaschen, Dosen, diverse Fahrzeugteile, Plastikmüll , Zigarettenkippen ohne Ende und auch einige E-Zigaretten wurden gefunden. Das Ergebnis am Ende konnte sich sehen lassen: Viele Säcke voller Müll wurden aus der Natur geholt und von der Gemeinde entsorgt. Auch der Griesinger Bürgermeister Oliver Klumpp lies es sich nicht nehmen, bei der Aktion mitzuhelfen.

Zum Abschluss gab es noch für die fleißigen Helfer, vom Bürgerverein gesponsert, Leberkäswecken, Wienerle, Getränke und sogar Eis für die Kinder.

In den gemütlichen Räumlichkeiten des Bürgervereins wurde dabei Resümee gezogen und alle waren sich einig dass es eine schöne gemeinschaftliche Aktion an der frischen Luft war, heißt es abschließend in der Mitteilung.