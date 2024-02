Viele Musiker des MV Dächingen geehrt

Im Rahmen des Weihnachtskonzerts des Musikvereins Dächingen am Sonntag sind in der Albhalle Granheim zahlreiche Musikerinnen und Musiker für langjährige Zugehörigkeit zur Musikkapelle Dächingen geehrt worden. Dirigent Hans-Gerd Burr erhielt eine ganz besondere Ehrung, denn er ist seit 35 Jahren als Dirigent aktiv. Seit 2014 leitet er die Musikkapelle Dächingen.

Achim Scheffold vom Musikverein Dächingen und Markus Bucher als Vertreter des Blasmusik-Kreisverbands Ulm Alb/Donau hatten einiges zu tun, denn sie konnten zahlreiche Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Dächingen ehren. Für ihre zehnjährige Zugehörigkeit zum aktiven Orchester wurden Daniel Bausch, Armin Enderle, Michael Huber, Dana Huber, Jonas Rechtsteiner, Pascal Rechtsteiner und Fabian Stiehle geehrt. Die zwanzigjährige Zugehörigkeit feiern konnten Franziska Holzmann, Martin Leichtle, Simon Leichtle, Marcus Schlecker, Tamara Schmid, Franziska Schrode, Johannes Springer, Sarah Wiker und Janine Winter. 40 Jahre sind zusammengekommen bei Thomas Enderle, Armin Huber, Christoph Huber, Gabi Kramer, Anita Lamparter, Simone Schrode und Bernd Springer. Die Ehrung für 50 Jahre erhielt Helmut Springer, der seit seinem zwölften Lebensjahr als aktiver Musiker dem Dächinger Musikverein angehört.

Für 15 Jahre Dirigententätigkeit erhielt Alexander Springer eine Ehrung. Er hat das einstige Vororchester in das Jugendorchester integriert. Eine ganz besondere Ehre wurde Hans-Gerd Burr aus dem Raum Heidenheim zuteil. Burr, Sternzeichen Stier, ist seit 35 Jahren als Dirigent aktiv, seit 2014 leitet er die Musikkapelle Dächingen. Zudem ist er Dirigent der Stadtkapelle Oberkochen. Burr erhielt eine Urkunde und die Dirigentennadel in Gold mit Diamant. Markus Bucher würdigte in seiner Ansprache die Tätigkeit des Dirigenten, der nicht nur den Takt vorgibt und das musikalische Tempo bestimmt. Er leitet das musizierende Ensemble und trifft auch die Musikauswahl.