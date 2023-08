„Was kennt ihr denn für Tiere, die im Wald leben?“ Schon die Antworten auf Nadine Galsters erste Frage zeigen, wie gut sich die Kinder in Granheim im Wald auskennen.

Sie kommen aus dem Aufzählen gar nicht mehr heraus: Dachs, Fuchs, Reh, Sau, Maus, Specht, Wolf, Eule. Immer länger wird die Liste der Waldbewohner. Aufgezählt werden sie von 20 Kindern, die beim Ferienspaß der Jägervereinigung Ehingen im Granheimer Wald teilnehmen.

Schon auf dem Weg in den Wald gibt es Spiele

Startpunkt ist der Biolandhof Jörg. Von dort geht es in den Wald. „Was macht denn ein Jäger im Wald?“, fragt Nadine Galster die Kinder, als sie über den Feldweg gehen. „Trampelt der im Wald?“ Auf das allgemeine „Nein“ folgt die Aufforderung: „Na, dann pirscht mal los.“ Und die Kinder schleichen den Weg entlang. Von niemandem kommt ein Mucks.

Ein Reh, wenn auch ausgestopft, zieht das Interesse der Kinder auf sich. (Foto: Verena Pauer )

Damit der Weg nicht zu langweilig wird, folgt kurz darauf die nächste Anweisung. Die Kinder sollen hüpfen wie ein Hase. „Was gibt es denn noch für Tiere?“, fragt Nadine Galster. „Ein Känguru“, ist die Antwort. „Im Wald? Na gut.“ Die Jägerin improvisiert: „Es ist ein Zirkus zu Besuch und ein Känguru ist ausgebüxt.“ Und schon hüpfen die Kinder wie Kängurus den Weg entlang. Auch wie ein Fuchs schleichen sie.

Es gibt viel Wissenswertes über Waldtiere zu lernen

Bis auf das Känguru treffen die Kinder die Tiere im Wald wieder — wenn auch in ausgestopfter Form. Dort gibt es außerdem ein Reh mit Hörnern. „Das ist ein Rehbock“, ruft eines der Kinder. „Woran erkennst du das?“, will Jäger Andreas Rapp wissen. „An den Hörnern“, kommt prompt die Antwort. „Und was passiert im Winter mit den Hörnern?“ „Die fallen ab.“

Viel gelernt haben die Kinder beim Ausflug mit den Jägern in den Wald. (Foto: Pauer )

Etwas tiefer im Wald werden die Jäger nervös. „Da steht was, ich glaube ich sehe etwas.“ Sie holen ihre Ferngläser heraus, lassen die Kinder ebenfalls mal durchblicken. Und tatsächlich: Ein Wildschwein mit seinem Jungen ist weiter hinten im Feld versteckt. „Das ist aber nicht echt“, kommt gleich die fachkundige Information von einem teilnehmenden Mädchen. „Weil sonst wär’s ja schon längst weggesprungen.“

Wie die Tiere im Wald leben

Bei näherem Hingucken fügt ein Junge hinzu: „Das ist eine Bache.“ Die Jäger zeigen sich beeindruckt. „Da merkt man halt gleich, dass man auf dem Dorf ist“, sagt Nadine Galster. „In der Stadt wäre das ganz anders.“ Trotzdem gibt es an dem Tag einiges für die Kinder zu lernen.

Wie viel ein Reh am Tag frisst, sammeln die Kinder in einem Beutel. (Foto: Verena Pauer )

Es geht um Fressgewohnheiten von Rehen, Wildschweinen und Vögeln, wie sie leben und sich verhalten. Vor einem Erdhügel bleibt die Gruppe stehen. Hier wohnen ein Fuchs und ein Dachs in einer Art Mehrfamilienhaus, wie die Jägerin erklärt — der Fuchs oben, der Dachs unten. Die Nachbarschaft funktioniere sehr gut.

Kinder können sich wie Jäger fühlen

Auch einen Hochsitz dürfen die Kinder erklimmen und durch ein Fernglas schauen, sich einmal wie ein richtiger Jäger fühlen. „Jäger sind nicht nur da, um Tiere zu schießen“, sagt Andreas Rapp. Es gebe auch andere Aufgaben, wie zum Beispiel die Rehkitzrettung mit der Drohne zeigt. „Wir retten wesentlich mehr Rehe als wir schießen.“

Schön gemütlich soll so ein Nest sein. (Foto: Verena Pauer )

Einige Forstwirte würden jedoch von den Jägern erwarten, mehr von den Tieren zu schießen. Schließlich fressen die Rehe die Triebe von Bäumen ab. Auch Landwirte hätten es meist gern, wenn mehr Wildschweine geschossen würden, sagt der Jäger — zum Schutz ihrer Felder. Zum Teil könne man da aber auch Stromzäune nutzen.

Das stressige Leben von Vogeleltern können die Kinder beim Nestbau nachempfinden, auch Würmer in Form von Zahnstochern sammeln sie. Kurz darauf geht es wieder zurück zum Hof. Ein Lagerfeuer wartet bereits, dazu wird gegrillt und Waldgeister gebastelt. Nach fast vier Stunden ist der Ausflug in den Wald vorbei — mit vielen neuen Infos im Gepäck gehen die Kinder nach Hause.