Gute Stimmung in der voll besetzten Albhalle in Granheim

Der Musikverein Dächingen hat in der Albhalle Granheim ein gelungenes Weihnachtskonzert gespielt. Jugendkapelle und Musikkapelle waren bestens vorbereitet und haben für große Begeisterung gesorgt. Die musikalische Bandbreite reichte von Märschen bis zu einem Medley aus Melodien, die Frank Sinatra bekannt gemacht hat.

Die Jugendkapelle unter der Leitung von Alexander Springer eröffnete das Weihnachtskonzert mit „Centuria“ von James Swearingen. Das Stück mit seinem ruhigen Mittelteil war bestens als Einstiegstitel geeignet, hatte es doch viele flotte Passagen. Im Beisein des Dächinger Ortsvorstehers Alfons Köhler und dessen Frau Monika begrüßte der Vorsitzende des Musikvereins Dächingen, Armin Huber, zahlreiche Gäste in der Granheimer Albhalle. Er nannte die Adventszeit eine Zeit von Harmonie und Wärme, in welche das abwechslungsreiche Programm beider Orchester des Abends gut passe.

Moderatorin Sina Dreher kündigte als zweites Stück das 2011 entstandene „Schmelzende Riesen“ an. Hierin beschreibt Komponist Armin Kofler das rasante Dahinschmelzen der alpinen Gletscher aufgrund der Erderwärmung. Zeigen langsame Passagen die Schönheit der Natur, so repräsentieren schnelle und dramatische Töne die rasante Zerstörung der Ökosysteme. „Don’t Stop Me Now“ war dem Repertoire der Rockband Queen aus dem Jahr 1978 entnommen. „Frontmann Freddie Mercury liebte es, die Menschen zu unterhalten“, sagte Sina Dreher. „Halte mich nicht auf, ich erlebe gerade eine gute Zeit“, heißt es im Text des Liedes, das durch flotte Musik sprüht vor Lebensfreude. Begeistert holte das Publikum als Zugabe „Christmas Time“ des kanadischen Sängers, Songwriters und Gitarristen Bryan Adams heraus.

Die Musikkapelle unter Leitung von Hans-Gerd Burr setzte gekonnt das Weihnachtskonzert fort. Michael Köhler begann seine Moderation mit einem lustigen Jahresrückblick. In Dächingen mit rund 490 Einwohnern sind einschließlich der sich in Ausbildung befindlichen Kinder und Jugendlichen rund 120 Personen im Musikverein aktiv. Auch hier gab es einen flotten Einstig mit getragener Mittelpassage beim „Police Academy March“. Köhler sagte mit trockenem Humor, die lustigen Episoden in den sieben Filmen der „Police Academy“ seien den stark gesunkenen Zugangsvoraussetzungen bei der amerikanischen Polizei geschuldet.

In das hektische Treiben der japanischen Millionenstadt Tokio lud Komponist Luigi di Ghisallo ein, der aber auch die Ruhe in sein Stück eingewebt hat, die von den historischen Tempeln der Stadt ausstrahlt. Der Österreicher Martin Scharnagl arrangierte „The Story“ aus der Feder von Phil Hanseroth für das Blasorchester um. Eine vor über 100 Jahren pulsierende Bergarbeitergemeinde bei Seattle, Washington ist nach dem Ende des Bergbaus sukzessive ausgeblutet. 2007 nahm mit diesem Stück die beachtliche Karriere von Americana-Sängerin Brandi Carlile Fahrt auf, als es im Soundtrack zur Arztserie „Grey‘s Anatomy“ erklang. Die sanfte Ballade mit ihren reichhaltigen Facetten entwickelte sich auf der Bühne zur Power-Ballade. Die Trompeteneinlage kam von Armin Huber, der seit 24 Jahren dem Dächinger Musikverein vorsteht.

Als Sohn italiensicher Einwanderer wurde Frank Sinatra in den USA zum Inbegriff des Crooners. Als „Frank Sinatra Classics“ erklangen in einem Medley „New York, New York“, „Something Stupid“, „Fly me to the moon“ und „May Way“. Letzteres hat Roland Schrode mit einem Saxophonsolo eingeleitet. Das anspruchsvollste Stück dürfte „The Rock“ mit seinen Gänsehaut erzeugenden Melodien gewesen sein, geprägt von 29 Tonart- und 45 Taktwechseln. Hans Zimmer, Nick Glennie-Smith und Harry Gregson-Williams komponierten das Stück für den Action-Thriller mit Sean Connery und Nicolas Cage, „Fels der Entscheidung“, der im kalifornischen Gefängnis Alcatraz spielt.

Der „Marsch der Galaxien“ von Markus Nentwich, dem Posaunisten von Viera Blech, ebnete den Weg zu zwei Zugaben. Tobias Majer trat als Sänger bei dem Lied „Unsere Reise“ hervor, in dem es darum geht, dass das Leben ein Wimpernschlag im Universum ist. Auf Wunsch der Damen des Orchesters erklang abschließend die Melodie aus dem Film „Aschenputtel“.