Ein Leben für den Fußball

Reinhold Oßwald hat nicht nur Fußball gespielt, er hat auch Fußball gelebt. 1964 geboren, spielte er die ganze Jugendzeit über zunächst bei den Sportfreunden Kirchen, trat dann aber im Jahr 1984 dem SV Granheim bei und blieb seither diesem Verein treu. Er war auch dabei, als der SV Granheim durch einen Sieg gegen den SSV Ehingen-Süd den Aufstieg in die Kreisliga A schaffte.

Bis 2018 hat Reinhold Oßwald für den SV Granheim über 800 Spiele absolviert - 480 in der ersten Mannschaft, den Rest in der Reserve.

Seit 1991 Abteilungsleiter

Reinhold Oßwald ist zudem seit 1991 Abteilungsleiter Fußball beim SV Granheim und wirkte maßgebend bei der Gründung des Frauenfußballs in Granheim mit. Er ist heute noch Trainer der zweiten Frauenmannschaft. Unter seiner Leitung holte der SV Granheim von 2003 bis 2023 insgesamt 54 Mal entweder eine Meisterschaft oder einen Anerkennungspreis. Als Trainer der Fußballjugend hat er neun Mal einen Titel geholt. „Es macht mir immer noch viel Spaß“, so Reinhold Oßwald.

Seine Aktivitäten wurden auf viele Weisen anerkannt. Außer der Vereins-Ehrennadel in Gold, bekam er vom WFV sowohl die Spieler-Ehrennadel in Gold als auch die Ehrennadel in Gold. Auch vom DFB wurde er geehrt durch die Verdienstnadel und den Ehrenamtspreis. Dazu kam die Baden-Württembergische Ehrennadel.

Beide Töchter spielen Fußball

Beschäftigt ist Reinhold Oßwald schon lange Jahre bei der Firma Bullmer in Mehrstetten in der Konstruktion und Entwicklung.

Reinhold Oßwald hat auch noch für die Fasnet Zeit und ist außer seinen Aktivitäten im Fußball auch noch Maskenträger in Nasgenstadt.

Sein Vorbild im Fußball hat auch in der Familie Früchte getragen. Beide Töchter spielen in Granheim Fußball und Tochter Nancy trainiert die weibliche Jugend.

Unumwunden gibt Reinhold Oßwald zu, dass er nur durch die Unterstützung von seiner Frau und seinen beiden Töchtern zu soviel Aktivität für den SV Granheim fähig gewesen sei.