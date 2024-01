Die Ehinger Alb feiert ein närrisches Fest

Die Narrengruppe „Deich Uschla“ erlebte mit ihren Gästen in Granheim zum Zunftgeburtstag einen heiß-kalten Fasnetsumzug. 22 närrische Zunftjahre konnten gebührend gefeiert werden. Wer aufgrund der Kälte als Zuschauer zunächst den Gang ins Freie scheuen mochte, dem wurde mit weithin hörbaren wummernden Rhythmen aus dem Partyzelt kräftig eingeheizt. Bei viel Bewegung und natürlich ausreichender Winterbekleidung, Strickmütze, Handschuhe und Schal können schließlich Gold wert sein, war das Zuschauen an der heimeligen Umzugsstrecke auszuhalten.

Ab zur Albhalle

In Granheim läuft der Narrenwurm in einer Schleife durch den Ortskern und dann zur Albhalle. An einer breiten Stelle begegnet sich der Fasnetszug, wo Ordner in leuchtenden Warnwesten aufpassen. Zwei Sprecherstellen waren eingerichtet. Narrenzunftsmitglied Andrea Geprägs und der Granheimer Freiwillige Thomas Buck besetzten die erfinderisch aufgebauten Bühnen aus Strohballen und erklärten, welche fröhlich oder eben gruselig verkleideten Narren einem da gerade vor der Nase herumtanzten. Für Buck war es der inzwischen dritte Einsatz in den Diensten der jetzt 22-jährigen Narrengruppe „Deich Uschla“, weil er wie seine Sprecherkollegin im Ortszentrum das Zeug mitbringt, am Mikrofon kurz und knackig zu erklären.

42 Umzugsgruppen plus Nachmeldungen standen auf der Umzugsaufstellung. Dadurch waren die Granheimer auf 1300 Hästräger gefasst. Andrea Geprägs sah bis auf eine Garde auch alle angekündigten Gruppen an sich vorbeiziehen. Allerdings seien es von manchen Zünften teils nur einige wenige Springer gewesen, räumte Andrea Geprägs ein. Schließlich kann oder will bei diesen äußern Bedingungen mit schätzungsweise sechs bis sieben Minusgraden nicht jede Zunft mit einer Zenturie aus jungen und alten Hästrägern aufmarschieren, was sich aber die Freunde von den Kirchener Bürgeles-Hexa doch nicht nehmen ließen, schließlich gehört man gemeinsam zur Großen Kreisstadt Ehingen. Die Kirchener machten Masse, was durch die auffallend gelben Schürzen an diesem neblig-grauen und von Raureif geprägten Wintertag noch unterstrichen wurde.

Urige Namen

Andererseits musste genau hingeschaut werden, um die von sehr weit angereisten Böselberger Gschdalda mit ihrem urigen Namen und Narrenruf nicht zu übersehen. „Was sind wir? Gschdalda. Wer sind wir? Böselberger Gschdalda“, lautet der Ruf dieser Zunft aus dem Schömberger Teilort Bieselberg im Nordschwarzwald. Merkwürdige und vielleicht selten gehörte Narrenrufe brachten auch folgende Narrengruppen mit: Die Gosbacher mit „Was semm’r? Loidig! Leimberg-Weibla“, die Waldhäusles Hexa aus Sirnau im Landkreis Esslingen mit „Holzklau, Holzklau, d’Hex isch schlau“, die Wiesensteiger Fasneter mit „Goißa raus - Mäh! Hexa send - Zäh! Narragruaß - Bäh!“ und nicht zuletzt die Mitglieder aus dem Bad Saulgauer Brauchtums- und Narrenverein Bierstetten mit „Isch dia Häx id uf’m Fonka, duat se uf dr Fasnet lomba“.

Dass in Granheim ausgerechnet eine Garde fehlte, bei der vermutlich aufgrund kurzer Röckchen an eine kältebedingte Abwesenheit gedacht werden mag, könnten die Gardemädchen und -frauen von der MGV Eglingen sicherlich nicht verstehen, die ohne Anzeichen von Kälteschock durch den Ehinger Teilort Granheim paradierten. Ob diese deutliche Kälte allein durch jugendliche Hitze zu überstehen sei, hörte die Gardeführerin von der Schwäbischen Zeitung? Jein. „Jugendliche Hitze gehört dazu, aber auch fünf bis sechs Strumpfhosen übereinander“, ließ sie wissen. Gewusst wie, so hieß es auch bei den Musikkapellen. Trotz Minusgraden klappte das Musizieren auf den Blasinstrumenten, aber eben nur weil mehr oder weniger durchgespielt und das Instrument warmgehalten wurde. Ganz kurze Schnaufpausen waren möglich, ehe das „Faria-Ho“ weitergehen musste.

Beliebte Pyramiden

Rar blieben an diesem Fasnetssamstag die Hexen- und Narrenpyramiden. Einige scheuten aber den kalten Asphalt doch nicht und bauten sich auf, was die Umstehenden mit Applaus honorierten. Zum Beispiel zeigten die Höllgraba Hexa aus Gamerschwang an der Thomas Bucks Sprecherstelle eine Kinder- und eine Erwachsenenpyramide. Angeführt worden war der Fasnetsumzug übrigens von den gastgebenden Deich Uschla. Ihnen folgten die Kirchberger Hexadeifl Gächingen und die Narrengruppe Malefiz aus Oberdischingen, dann aber auch der heimische Narrennachwuchs, der die Grundschule Erbstetten und den Kindergarten Dächingen besucht. Den Abschluss des Umzugs als 42. Laufgruppe übernahmen nach anderthalb Stunden die „Burra Hexa“ aus Schmiechen. Kommendes Wochenende haben die Deich Uschla wieder närrischen Umtrieb. Dann findet die neueste Narrentaufe statt.