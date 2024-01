An spaßigen Sprüchen und dem ein oder anderen augenzwinkernden Motto mangelt es nach 25 Jahren Frauen-Fußball beim SV Granheim nun wahrlich nicht: „Ballett - nein Danke, richtige Mädchen spielen Fußball“, ließ sich etwa die Mädelsmannschaft einst selbstbewusst auf Shirts drucken. Sportlich hingegen legte man die Messlatte den frühen Leitsprüchen zufolge zunächst allerdings eher niedrig an - so galt in den Anfangsjahren die offizielle Devise: „Nur nicht Tabellenletzter werden.“

Mal besser, mal schlechter erreichte man dabei zu Beginn des Abenteuers Frauenfußball in Granheim die hehren Ziele. „Das Wichtigste war aber ohnehin über all die Jahre konstant, dass die Frauen-Abteilung absolut gleichwertig war“, betont Reinhold Oßwald, Fußball-Abteilungsleiter des SV Granheim, bei einer gemütlichen Tasse Kaffeee und dem dazugehörigen Schwelgen in Erinnerungen anlässlich des jüngst begangenen 25-jährigen Bestehens.

Zahlreiche Anekdoten

In 25 Jahren sind dabei einige erzählenswerte Anekdoten zusammengekommen. Etwa lustige Feier-Fahrten nach einem Meisterschaftsgewinn inklusive teurem Umweg mit einem gemieteten Bus (Der Vermieter selbst empfahl anschließend, den Bus doch besser gleich für eine ganze Woche zu mieten statt nur für den einen Tag, da der Aufschlag für die Extra-Kilometer über die vereinbarte Tages-Kilometer-Pauschale hinaus teurer gekommen wäre). Oder einst, als man im Jahr 2019 beim TSV Tettnang verwundert über ein Plakat für ein Pokalspiel zwischen Tettnang und Bellenberg stieß, das es dann allerdings so nie geben sollte - denn völlig überraschend setzte sich Granheim als Landesliga-Underdog gegen den übermächtig erscheinenden Oberligisten aus Tettnang in der ersten Pokalrunde mit einem 1:0-Sieg durch und traf anschließend selbst in der nächsten Pokalrunde auf den FV Bellenberg. Der Favorit hatte einen Erfolg der Granheimerinnen allem Anschein nach nicht für möglich gehalten.

Der Startschuss für die Frauen-Abteilung beim SV Granheim fiel im Mai 1998 - „zwangsläufig mit der Anmeldung zum Spielbetrieb beim Württembergischen Fußball-Verein“, erinnert sich Reinhold Oßwald an die eher unspektakuläre Geburtsstunde. Martina Reiser war seinerzeit die Urheberin der Idee von Frauenfußball auf der Ehinger Alb. Es fand sich eine bunte Truppe zusammen, allerdings aus reinen Fußballanfängerinnen. „Logische Konsequenz daraus war, dass sich der Anfang sehr holperig gestaltete. Es war nie die Frage, ob man verliert, sondern wie hoch - so fand man sich viele Jahre im Tabellenkeller wieder“, blickt man beim SV Granheim schmunzelnd auf die ersten Schritte der Anfangsjahre zurück. Mit dem ersten Generationswechsel im Jahr 2004 nahm das Projekt dann langsam aber sicher Fahrt auf: „Fortan kam frischer Wind in die Mannschaft und das kurz vor dem Aus stehende Frauenteam erzielte endlich die ersten Erfolge!“ So sollte sich auszahlen, dass man in Granheim immer schon einen Schwerpunkt auf Jugendarbeit gelegt hatte.

Frauenfußball ist aus Granheim nicht mehr wegzudenken

Mittlerweile ist der Frauenfußball aus Granheim nicht mehr wegzudenken. 255 Pässe von Spielerinnen, die sich dem SVG in den vergangenen 25 Jahren insgesamt angeschlossen haben, zählte Reinhold Oßwald Ende 2023 - genau so viele, wie Granheim laut letzter offizieller Erhebung aus dem Juni 2023 überhaupt an Einwohnern vorzuweisen hatte. Eine beachtliche Zahl.

Das nächste Kapitel der Granheimer Erfolgsgeschichte datiert aus der Saison 2007/2008. Zum zehnjährigen Bestehen der Frauenmannschaft konnten gleich mehrere Erfolge gefeiert werden. Die D- und B-Juniorinnen wurden Vizemeister, das Frauenteam landete den großen Coup und wurde endlich Bezirksliga-Meister. Doch damit nicht genug: auch der Bezirkspokal ging an die erfolgreiche Mannschaft und auch der Supercup konnte gewonnen werden - ein waschechtes Triple. In den folgenden Jahren ritt das talentierte Team weiter auf der Erfolgswelle, marschierte bis zum Jahr 2012 bis zur Verbandsliga durch. Ein Erfolg, der zuletzt im Sommer 2022 wiederholt werden konnte. Besonders stolz ist man beim SV Granheim dabei darauf, dass „bis auf eine Ausnahme alle Akteurinnen aus Granheim beziehungsweise dem Ehinger Einzugsgebiet und somit vom Bezirk Donau sind - außerdem durchliefen zwei Drittel der Mannschaft die Granheimer Jugend, diese Konstellation führt letztendlich innerhalb des Teams zu einem immens großen Zusammengehörigkeitsgefühl“.

Ziel des Vereins ist es, auch in Zukunft dieses mittlerweile gesteigerte Niveau des Frauenfußballs zu halten und fördern. „Realistisch betrachtet ist durchaus bewusst, dass dies kein leichtes Unterfangen ist, da der SV Granheim ein kleiner ländlicher Verein ist und auch nur begrenzt finanzielle Mittel zur Verfügung hat.“ Sicher ist man sich aber auf jeden Fall, dass der Frauen- und Mädchenfußball innerhalb des SVG noch lange Bestand haben wird und auch weiterhin eine gewichtige Rolle spielen wird und so schwelgt Reinhold Oßwald anlässlich des Jubiläums nicht nur nostalgisch in Erinnerungen, sondern blickt abschließend auch guter Dinge in die Zukunft: „Auf die nächsten 25 Jahre!“