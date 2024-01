Deich-Uschla feiern ihr 22-Jähriges

Es ist bereits mehr als 22 Jahre her, dass die Mutter-Kind Gruppe in Granheim die Idee hatte einen Fasnetsverein zu gründen. Wirklichkeit wurde die närrische Idee im September 2002, als der Verein der Deich-Uschla gegründet wurde und im Januar 2003 die erste Uschl-Taufe stattfand. Am Samstag, 13. Januar, wird der Geburtstag der Granheimer Deich-Uschla ab 15.33 Uhr mit einem Jubiläumsumzug gefeiert.

Dann werden, angeführt von der gastgebenden Zunft der Deich-Uschla, Narren und närrische Musiker in 42 Gruppen durch das Dorf ziehen und den Granheimer Närrinnen und Narren zum Geburtstag gratulieren. Neben vielen Zünften aus der Region werden die Grundschule Erbstetten, der Kindergarten Dächingen und die Musikvereine aus Dächingen und Mundingen mit von der närrischen Partie sein. Mit „Male-Fiz“ wird die Oberdischinger Narrengesellschaft das Publikum grüßen, Schnecken und Bären kommen aus Lauterach, Gausweiber aus Unterstadion, Bürgeleshexa aus Kirchen, Eschengeister aus Ehingen und aus Schelklingen reisen die Narren der „Häfele Hoi“-Zunft an. Gamerschwanger Höllgrabehexa und Schaiblishauser Schandfrgahupfer geben sich genauso die närrische Ehre, wie Moikäfer aus Dellmensingen, Nesselweiber aus Nasgenstadt, Spittl-Goischdra aus Ehingen, Hetzahexa aus Ringingen, Donauratzen aus Öpfingen, Burrahexa aus Schmiechen und das Bergemer Galgenmale. Auch Narrengruppen, die in der Region eher selten zu erleben sind, werden zum Jubiläumsumzug nach Granheim kommen. Mit dabei sind die Böselsberger Gschdalda, Sternaberg-Hutzla aus Böttingen, die Süß’ner Waldhexen und die Hundersinger Stomba-Sprenger.

Bereits vor der Gründung des Narrenvereins, so die Granheimer Deich-Uschla, habe sich durch Gespräche und aus der Ortschronik von Pfarrer Stützle die Figur der „Deich Uschl“ herauskristallisiert. Der Sage nach, so die Narren, sei sie eine „ältere Frau“ gewesen, „die im Deich zwischen Granheim und Dächingen gelebt“ haben soll. „Deich Uschl“ war wohl eine fleißige Kräutersammlerin, aber hatte auch ihre Freude daran, „so manchen Spätheimkehrer, der nachts durch das neblige Deich musste, gehörig zu erschrecken“.

Am 28. September 2002 wurde der Granheimer Narrenverein mit 15 Anwesenden im Granheimer Pfarrhaus gegründet und im Januar 2003 fand bei Eiseskälte die erste Uschl-Taufe im Deich statt. Damals noch mit Masken aus Pappmaché, hatten die Deich-Uschla 2003 beim Nachtumzug in Munderkingen ihren ersten Auftritt. 2007 wurden Holzmasken angeschafft und seit 2018 hat der Verein sein eigenes „Uschl-Stüble“. In dieser Fasnet, also im Jubiläumsjahr, sind 60 aktive Deich-Uschla bei den Umzügen unterwegs, zudem hat der Verein 17 passive Mitglieder.

Der Umzug in Granheim sei, mit den Jahren „immer größer und bunter“ geworden und genieße heute „einen guten, überregionalen Ruf“, so die Organisatoren der Deich-Uschla. Aufstellungsplatz zum Jubiläumsumzug ist in der Mundinger Straße. Dann zieht der bunte Narrenwurm durch die Untere Straße, vorbei am Dorfplatz und am Granheimer Narrenbaum, in Richtung von Speth Schülzburgstraße und Albhalle.

„Lasst uns unser beschauliches Dorf für einige Stunden in eine bebende Narrenhochburg verwandeln. Wir Uschla und viele bunte Gruppen, Masken, Musiker, vor allem viele kleine Mäschgerle, freuen sich auf Euren Besuch“, sagen die Granheimer Narren und betonen, weil es sich ja um den Geburtstag der Deich Uschl drehe, werde man „dem Ganzen eine besondere Note verleihen“. „Viele Uschla waren sehr kreativ. Mehr wird nicht verraten“, heißt es in Granheimer Narrenkreisen.