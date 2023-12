Adventskonzert mit einer Reise durch die Filmmusik

Der Musikverein Mundingen hat am Samstag in der Albhalle Granheim ein gelungenes Adventskonzert gespielt. Jugendkapelle und Musikkapelle zeigten sich gut aufgestellt für eine Reise durch die Filmmusik.

Traditionell am Vorabend des zweiten Adventssonntags begeisterte Jugenddirigent Oliver Knupfer von Anfang an mit drei Stücken der Jugendkapelle. Großes Kino war gleich beim „Captain America March“ von Alan Silvestri zu spüren, wo der in einer US-Flagge gehüllte gleichnamige Superheld gegen Schurken kämpft. Eine spannende Reise in die Vergangenheit wurde mit „How to train your dragon“ von John Powell angetreten. In einem Wikingerdorf zeigt ein schwächlicher Wikingerjunge was in ihm steckt. Problem nur, dass ein Wikinger nicht mit einem Drachen befreundet sein darf. „Avengers: Endgame“ war ein Medley aus Melodien von Alan Silvestri. Das Universum liegt in Schutt und Asche, die Musik begleitet den Versuch, das Chaos zu beseitigen. Als Zugabe spielte das Jugendorchester „What a feeling“, das im Film „Flashdance“ von der 2022 verstorbenen Irene Cara gesungen wurde.

Das kürzeste Eröffnungsstück aller Zeiten stand am Anfang des Auftritts der Musikkapelle, „Universal Picture Theme“. Aus dem Monumentalfilm „Der mit dem Wolf tanzt“ folgte die Titelmelodie „Dances with wolves“ von John Barry. An Kevin Costner als Offizier der Union, der auf einen Posten im Grenzland versetzt wird, erinnern sich alle, und wie er Indianer kennenlernt, insbesondere Floyd Westerman, und in ihr Volk aufgenommen wird. Aus dem Film „Am Ende der Welt“ mit Johnny Depp, der einen Piraten spielt, erklang „Pirats of the Caribbean: At World’s End“, wo auch Liebe und Romantik nicht zu kurz kommen. Das gab dem Orchester Gelegenheit, zwischen Dramatik und gefühlvollen Klängen zu wechseln.

Im Endspurt nahm sich die Musikkapelle aus der Feder von Hans Zimmer „The last Samurai“ vor. Große Dramatik hat sich hierbei aufgebaut, als ein gebrochener amerikanischer Kriegsheld sich am Ende den Samurai anschließt. Dann ging es ab in die Formel 1 zu Michael Schumacher, Sebastian Vettel und Max Verstappen. Das „Formula One Theme“ von Brian Tyler versprühte Adrenalin pur und bereitete den Boden vor für „The Conquest of Paradise“ von Evangelos Papathanasiou. Da es von diesem Stück keine Noten für Orchester gibt, konnte Dirigent Markus Windgasse als Arrangeur sich frei austoben. Dadurch wurde die Aufführung zu einem echten musikalischen Highlight um die Eroberung Amerikas durch Columbus und seine Nachfolger aus Europa, mit allen negativen Auswirkungen für die Ureinwohner. Die Begeisterung im Publikum war groß und auch die Freude über das Wiederhören einer Musik aus der Ferrero-Werbung der 1990-er Jahre, dem Marsch „Pomp and Circumstance No. 1“ von Edward Elgar.

Als Zugabe brachte die Musikkapelle den „Colonel Bogey March“, den Marsch aus dem Film „The bridge on the river Kwai“, zu dem viele Menschen gerne „Komm doch mit auf den Underberg“ singen. Der Film „Die Brücke am Kwai“ von 1957 ist allerdings alles andere als lustig, denn es handelt sich dabei um einen Kriegsfilm. Diesem Höhepunkt folgte ein weiterer, denn auf sicheren Füßen bewegten sich Markus Windgasse und die Kapelle vom Underberg weiter in Richtung Paulchen Panther, „Wer hat an der Uhr gedreht“ erfuhr ein raffiniertes und absolut mitreißendes Arrangement. Damit war es dann wirklich lustig geworden, aber ein toller Konzertabend ging damit auch schon zu Ende.

Jochen Werner vom Blasmusik-Kreisverband Ulm Alb/Donau nahm die Ehrung verdienter Mitglieder des Musikvereins vor. Für 20 Jahre aktive Tätigkeit erhielt Christina Geiselhart die Ehrennadel in Silber. Hubert Werling aus Hausen am Bussen wurde für 50 Jahre aktive Tätigkeit mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant geehrt, seit 30 Jahren spielt er in der Musikkapelle Mundingen die Posaune. Dirigent Markus Windgasse aus Augsburg, der die Kapelle seit sieben Jahren führt, wurde für insgesamt 15 Jahre Dirigententätigkeit mit der Dirigentennadel in Silber geehrt. Die Fördermedaille in Silber erhielt für 15-jährige ehrenamtliche Tätigkeit Vorstandsmitglied Daniel Becher. Begleitet von einem von Oliver Knupfer dirigierten Ständchen wurden zudem sechs Musikanten zu Ehrenmitgliedern ernannt, Tubist Hansjörg Rehm, Saxophonist Gerhard Beck, Flügelhornist Dieter Beck, Paul Rothenbacher sowie die Klarinettisten Heinz Lang und Reinhold Glocker.