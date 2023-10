Graddler auf Bergtour im hinteren Bregenzer Wald

Der hintere Bregenzerwald war im Juli Ziel der diesjährigen Zweitages-Bergtour der Männergymnastikgruppe Graddler vom SC Nasgenstadt. Eine leichte und eine mittelschwere Variante der Tour hatte Organisator Paul Kinzelmann für die Teilnehmer ausgearbeitet. ´

Nach Ankunft mit dem PKW in Hochkrummbach am Tannbergpasse, teilte sich die Freizeitsportler daher auf. Die leichtere Variante führte eine erste Gruppe direkt hinauf zur Widdersteinhütte. Hier wurde das Lager bezogen. Eine zweite Gruppe ging zunächst auf eine Rundtour und kam etwas später an der Hütte an.

Mit leichtem Gepäck machten sich anschließend noch einige Teilnehmer an den Aufstieg zum Großen Widderstein, auf 2533 Höhenmeter. Nach ihrem Abstieg zu ihrem Nachtlager rundete ein gemütlicher Hüttenabend den ersten Tag der Tour ab.

Am Tag zwei führte die leichtere Tour-Variante einen Teil der Graddler wieder direkt ins Tal hinunter. Die anderen Teilnehmer der Bergtour führten ihre Rundtour vom Vortag fort. Sie teilten sich dann vor ihrem Abstieg aber nochmals auf, da ein kleiner Teil dieser Gruppe noch das Geißhorn besteigen wollte. Erst danach machten auch sie sich an den endgültigen Abstieg zum Ausgangspunkt der Zweitagestour.