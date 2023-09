Nachdem sie im Urlaub einen Unfall hatte, mit sehr schmerzhaften Folgen, sollte sie möglichst schnell heim ins schwäbische Aichelberg gebracht werden.

Aber wie transportiert man eine Frau mit gebrochenem Lendenwirbel schonend aus der Slowakei nach Deutschland? Eine fast vergessene Fördermitgliedschaft beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) brachte die Lösung.

„Im Sitzen einen Kaffee oder guten Drink genießen!“ Zdenka Müllerschön weiß genau, was sie als Erstes machen wird, wenn sie in einigen Wochen ihr Korsett aus Metall endlich ablegen darf. Bis dahin freilich ist an Sitzen nicht zu denken. Liegen, stehen, gehen ja. Nach einem Lendenwirbelbruch ist ihre Wirbelsäule durch das Korsett stabilisiert und kann so wieder zusammenwachsen.

Ich wusste auch keinen Arzt, der mich hätte behandeln können. Zdenka Müllerschön

An diesen einen Tag Mitte August wird sich die Ökonomin noch lange erinnern: Sie war mit ihrem Mann Bernd in ihrem Ferienhaus in der Slowakei, wollte dort Urlaub machen. Sie verlor, als sie sich bückte, das Gleichgewicht, stand dann zu schnell auf und stürzte. Mit schweren Folgen, wie sich wenige Stunden später in einer Klinik herausstellen sollte: Sie hatte einen Lendenwirbel gebrochen.

Münchner Arzt ruft zurück

Nach fünf Tagen in der Klinik wurde sie entlassen, nachdem ihr ein passgenaues Korsett angelegt worden war. Sie bekam zudem die Vorgabe, sich beim Hausarzt und in zehn Tagen zum Kontroll–Röntgen bei Chirurgie zu melden. „Ich bekam auch starke Schmerzmittel.“

Es wurde allerdings schnell klar, dass sie die verordnete Auszeit nicht im Ferienhaus verbringen konnte. „Ich wusste auch keinen Arzt, der mich hätte behandeln können.“ Mit dem Auto nach Hause fahren, schied aber auch aus. „Schon die Fahrt aus der Klinik nach Hause war die Hölle.“

Dann fiel mir ein, dass ich seit 1999 Fördermitglied des DRK–Kreisverbandes Göppingen bin. Bernd Müllerschön

Das Ehepaar Müllerschön überlegte deshalb, einen Liegendtransport zu beantragen, der über die Auslandskrankenversicherung gezahlt werden sollte. Aber: „Die lehnte ab, weil sie nur Transporte von Klinik zu Klinik bezahlt.“ Bernd Müllerschön versuchte eine weitere Option: „Als ADAC–Plus–Mitglied fragte ich dort an, wurde aber nie zurückgerufen.“

Aber er gab nicht auf und dachte weiter nach: „Dann fiel mir ein, dass ich seit 1999 Fördermitglied des DRK–Kreisverbandes Göppingen bin.“ Fördermitglieder, ihre Ehepartner und ihre kindergeldberechtigten Kinder haben nämlich Anspruch auf Rücktransport — wenn es sein muss, auch mit dem DRK–Flugdienst.

Bernd Müllerschön rief an und bekam zwei Tage später einen Anruf von einem Münchner Arzt. Zdenka Müllerschön sagt: „Er stellte anhand der ausführlichen Unterlagen der Klinik fest, dass ich nur liegend bis zum nächsten Flughafen transportiert werden darf und dann ebenfalls liegend ausgeflogen werden muss.“

Hoffnung auf einen Drink im Sitzen

Anderes wäre es wohl auch nicht zu verantworten gewesen. Die schon die Fahrt zum 60 Kilometer entfernten Flughafen Piešťany sei„trotz der Schmerzmittel höllisch“ gewesen. Dort nahm der Learjet die Verletzte auf und sie wurde in Begleitung von zwei Ärzten nach Stuttgart geflogen, von dort aus ging es in die Klinik nach Nürtingen. Nach einem kurzen Klinikaufenthalt ist sie nun wieder zu Hause, muss noch einige Wochen ein stützendes Korsett tragen und kann deshalb aktuell nicht sitzen.

Das Ehepaar spricht von einer positiven Erfahrung. Vom ersten Telefonat mit dem Arzt bis zum Flug habe es ja nur wenige Tage gedauert. Man habe großen Respekt vor der Arbeit der Mitglieder des DRK. Noch wenige Wochen, dann wird Zdenka Müllerschön das stabilisierende Korsett ablegen kann und wird sie eine längere Physiotherapie machen müssen, bevor sie wieder in der Evangelischen Akademie Bad Boll arbeiten kann — und einen Drink im Sitzen genießen wird.