Jungjägerausbildung startet im September

Die Kreisjägervereinigung Göppingen (KJV) startet im Herbst einen neuen Kurs zur Jungjägerausbildung. Das teilt die KJV mit.

„Die Ausbildung zur Jägerin, zum Jäger ist fundiert und umfassend und wir haben seit vielen Jahren Erfahrung darin“, sagt Kreisjägermeisterin Sarah Schweizer. Und: „Die Kreisjägervereinigung Göppingen macht sich die Jungjägerausbildung auch weiterhin zur vordringlichen Aufgabe.“

Der Unterricht finde blockweise an festgelegten Wochenenden und einmal wöchentlich abends statt. Die Vorsitzende der KJV erinnert daran, dass die Jägerprüfung in früheren Zeiten gerne auch als „Grünes Abitur“ bezeichnet worden war. Tatsächlich seien die Ausbildungsinhalte komplex. „Wir vermitteln sowohl theoretisches und als praktisches Wissen in vielfältigen Bereichen.“ Dazu gehören neben der Waffenkunde und dem Jagdrecht auch der Naturschutz und die Tier– und Pflanzenkunde. Jäger würden sich aber auch mit Fleischhygiene auskennen. Im Rahmen der praktischen Ausbildung müssten sie auch Wildäcker anlegen, an Drück– und Treibjagden teilnehmen oder jagdliche Einrichtungen bauen.

„Wer an der Jägerprüfung teilnehmen möchte, muss zunächst einen Vorbereitungskurs besuchen, der theoretisches Wissen und praktische Kenntnisse vermittelt“, schreibt die KJV. Dieser bietet einen solchen Vorbereitungskurs an, der im September 2023 beginnt und mit der Jägerprüfung im Mai 2024 endet.

Am 8. September um 20 Uhr lädt die KJV zu einem Infoabend zur Jungjägerausbildung ins Schützenhaus Bartenbach ein (Lerchenbergerstraße 116). Weitere Informationen gibt es bei Alexander Krauß unter 0170/9029128 oder [email protected]