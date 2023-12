Gesangverein Hütten hielt Versammlung ab

Bei der Hauptversammlung des Gesangvereins Hütten konnten die 13 Aktiven zusammen mit ihrer Vorsitzenden Christel Lange und Chorleiterin Gabriele Simmendinger auch während der langen Corona-Pause auf eine bewegte Zeit zurückblicken.

Die Schriftführerin Gisela Schäfer stimmungs- und humorvoll die Erinnerungen der Aktiven auffrischen und den fördernden Mitgliedern einen Einblick in das Vereinsleben geben. Seit Herbst 2022 findet im zweiwöchigen Rhythmus immer freitags um 20 Uhr die Singstunde im ehemaligen Schulhaus in Hütten statt.

Renate Simmendinger-Neu berichtete in ihrer Funktion als Vereinskassiererin über die Finanzlage und die Mitgliederzahlen. Der Chor hat einen Mitgliederstand von 70 Personen und eine positive Entwicklung. Die Kassenprüfer Gerhard Handschell und Max Raiber bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung.

Chorleiterin Gabriele Simmendinger ging auf die musikalischen Belange des Chores ein. Ihr ist es wichtig, im Rahmen der Möglichkeiten auch öffentlich aufzutreten. So wird der Chor am Sonntag, 17. Dezember, den Adventsgottesdienst in der Kirche in Sondernach musikalisch umrahmen.

Die Entlastung wurde von Rolf Herzog durchgeführt wurde. „Der Gesangverein ist eine Institution in Hütten“. Er freute sich sehr, dass der Chor nach wie vor über Ortsgrenzen hinaus aktiv ist und wahrgenommen wird. Er wünschte dem Chor sängerischen Zuwachs und eine gute und harmonische Zukunft.

Ehrungen 30 Jahre: Alfred Bächtle, Heinz Bächtle, Inge und Friedrich Ellinger, Rolf Herzog, Winfried Herzog, Erika und Wilfried Manz, Maria Rauner, Elfriede Simmendinger, Karl-Georg Späth, Gabi und Christian Stark. Gerda Stark, Hedwig Starzmann und Monika, Martin Wagner. 40 Jahre: Günter Bächtle, Marita Geiselhart. 50 Jahre: Inge Breymayer, Maria Kaiser. 60 Jahre: Gerhard Handschell, Max Raiber, Rudolf Raiber. Bei der zentralen Ehrungsveranstaltung des Chorverbandes Ulm wurde Ingrid Herzog für 30 Jahre Singen im Chor, Gabi Simmendinger für 40 Jahre Chorleitung und Christel Lange für 25 Jahre Vorstandschaft ausgezeichnet.

Wiedergewählt wurden Christel Lange 1. Vorsitzende, Arnulf Walz 2. Vorsitzender, Gisela Schäfer Schriftführerin, Renate Simmendinger-Neu Kassiererin. Ausschussmitglied Ingrid Herzog und Elisabeth Müller, Vertreter fördernden Mitglieder Heinz Späth, Kassenprüfer Gerhard Handschell und Max Raiber.