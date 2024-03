Gerätturnerinnen beim Wettkampf in Illerrieden erfolgreich

Am 9. Februar stand für die Gerätturnerinnen des SV Suppingen der Einzelwettkampf P-Stufen des Turngau Ulm in Illerrieden statt. Die Turnerinnen zeigten eine tolle Leistung und erreichten in einem starken Teilnehmerfeld gute Ergebnisse. Am Ende des Wettkampfes freuten sich alle über eine Urkunde und eine Medaille.

Die Platzierungen:

AK8: 8. Carla Kneer, 20. Annika Böttcher, 26. Marlene Prepotnik, 29. Amelia De Rosalia

AK9: 15. Ida Staudenmayer, 21. Sefina Mayer, 23. Elaine Rauschmaier, 27. Teresa Letsche

AK11: 7. Maja Kneer, 9. Mia Kneer, 12. Mia Zäh, 14. Valentina Rehm, 17. Eva Marie Mayer, 20. Luisa Zivkovic, 22. Elise Riedel

AK13: 4. Josefine Prepotnik, 7. Martha Roser

AK14: 17. Jasmin Ramminger

Mit einer tollen Leistung konnte sich unsere Turnerinnen der AK13 für das Bezirksfinale am 11. Mai in Villingendorf qualifizieren.