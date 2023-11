Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen in Kreuzung

In der Einmündung Im Espan/B 10 (Stuttgarter Straße) sind am Freitagnachmittag in Geislingen zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Dies teilt die Polizei mit. Beamte des Polizeireviers Geislingen wurden am Freitagnachmittag kurz nach 15.30 Uhr zu dem Verkehrsunfall auf der B 10 (Stuttgarter Straße) gerufen. Zunächst konnte so viel ermittelt werden: Der Fahrer eines kleinen Lkw der Marke Volvo befuhr die B 10 (Stuttgarter Straße) in Fahrtrichtung Kuchen. In der Seitenstraße Im Espan war zu diesem Zeitpunkt eine Frau mit ihrem BMW der 1er-Baureihe unterwegs. Sie wollte von dieser Seitenstraße nach rechts in Fahrtrichtung Kuchen auf die B 10 einbiegen. Aus unerklärlichen Gründen stießen der BMW und der Volvo im Kreuzungsbereich zusammen. Die Verkehrsregelung erfolgt dort durch eine Ampelanlage, beide Unfallbeteiligte gaben an, bei „Grünlicht“ in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Die Gesamtschäden an beiden Fahrzeugen belaufen sich auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag. Die Polizei Geislingen bittet unter Telefon 07331/93270 um Zeugenhinweise zur Klärung des Unfallhergangs.